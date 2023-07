Gasometer Oberhausen: Alles zu Öffnungszeiten und Preisen

Oberhausen. Der Gasometer ist ein Wahrzeichen Oberhausens und ein Ort für Ausstellungen und Veranstaltungen. Was es im ehemaligen Gasbehälter zu sehen gibt.

Der Gasometer ist ein bekanntes Wahrzeichen in Oberhausen.

Früher ein Gastank, ist der Gasometer Oberhausen heute ein Ort für Kunst, Kultur und Wissen.

Alle wichtigen Infos zu Öffnungszeiten, Ausstellungen und Eintrittspreisen des Gasometers.

Der Gasometer steht wie kein zweites Gebäude für die Stadt Oberhausen und die Geschichte des Ruhrgebiets. Als eine Art Denkmal ragt er in die Luft und erinnert an das, was die Region so groß gemacht hat. Mittlerweile ist es ein Ort des Wissens und der Kultur. Wissenswertes zum Gasometer und welche Ausstellung aktuell nach Oberhausen lockt.

Was ist ein Gasometer?

Der Gasometer in Oberhausen war vor seiner Stilllegung ein Scheibengasbehälter. In ihm wurde Gas gespeichert, gemessen und von dort auch wieder entnommen. So lagerten in ihm Gichtgase und auch Koksgase aus der Stahlproduktion. 1927 wurde mit dem Bau des Gasometers in Oberhausen begonnen. Nach seiner Fertigstellung 1929 war es der größte Gasbehälter Europas. Im zweiten Weltkrieg wurde der Gasometer teilweise von Bomben getroffen und musste nach Kriegsende wieder aufgebaut werden. 1988 war Schluss für den Gasometer – zumindest in seiner Funktion als Gasbehälter. Seit 1994 fungiert es als Ausstellungshalle mit reichlich eigener Geschichte.

Was gibt es im Gasometer?

Der Gasometer ist viel mehr als nur ein ausrangierter Gasbehälter. Mittlerweile werden im Gasometer regelmäßig Ausstellungen gezeigt. Dazu kommen diverse Veranstaltungen und immer wieder Vorträge. So auch schon von ARD-Meteorologe Sven Plöger und Journalist Ranga Yogeshwar. Außerdem gibt es Führungen durch den Gasometer, in denen seine Geschichte erklärt wird und Besucherinnen und Besucher diese hautnah erleben können.

Wo liegt der Gasometer?

Zu finden ist der Gasometer an der Arenastraße 11 in 46047 Oberhausen. Der Gasometer steht direkt am vorbeifließenden Rhein-Herne-Kanal und einige hundert Meter nord-westlich vom bekannten Centro Oberhausen.

Warum heißt es Gasometer?

Der Name stammt ursprünglich aus dem französischen „gasomètre“, was Gasmesser bedeutet. Somit war der Gasometer zugleich ein Gasbehälter und ein Messgerät bis zu seiner Stilllegung.

Gasometer Oberhausen: Aktuell können sich Besucherinnen und Besucher an der Ausstellung „Das zerbrechliche Paradies“ erfreuen. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Welche Ausstellung läuft aktuell im Gasometer Oberhausen?

Seit dem 10. Oktober 2021 läuft im Gasometer Oberhausen die Ausstellung „Das zerbrechliche Paradies“. In der ersten umfangreicheren Ausstellung seit der Sanierung geht es um die „Schönheit der Natur und den Einfluss des Menschen auf seine Umwelt“ in Form von preisgekrönten Fotos und Videos. Noch bis zum 26. November 2023 ist die Ausstellung im Gasometer zu sehen.

In der Vergangenheit gab es bereits Ausstellungen wie „Der Berg ruft“, „Das Auge des Himmels“ und „Blaues Gold“. Viele der Ausstellungen legten ihren Fokus auf die Natur, Umwelt und das Klima. In diese Reihe passt auch die aktuelle Ausstellung im Gasometer Oberhausen.

Welche Veranstaltungen gibt es im Gasometer Oberhausen?

Zwei weitere Veranstaltungen sind für den August geplant. Am 8. August hält Peter Wohlleben einen Vortrag zum Thema „Der lange Atem der Bäume“. Hierbei geht es darum, wie der Wald unser Klima retten kann, wenn wir es zulassen.

Außerdem kommt der bekannte TV-Arzt Dr. Eckart von Hirschhausen nach Oberhausen und spricht zum Thema „Gesunde Erde – Gesunde Menschen“. Er stellt damit „die Zusammenhänge von Klimakrise und Gesundheit auf eine positive, menschennahe Weise dar“, heißt es in der Ankündigung.

Fotos vom 28. Gasometerlauf Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Zuletzt liefen bei einer anderen Veranstaltung wieder viele Sportbegeisterte beim Gasometerlauf bis zum Gasometer und sogar die vielen Treppenstufen hinauf. Dazu war der Gasometer gerade erst Teil der sogenannten „Extraschicht“, in der im gesamten Ruhrgebiet die Industriegeschichte mit Veranstaltungen gefeiert wurde. Im Gasometer gab es drinnen eine ruhige Lesung und draußen Rock-Musik.

Wie lange dauert der Rundgang im Gasometer?

Ein Rundgang durch den Gasometer kann zwischen zwei und sechs Stunden dauern. Das hängt vom eigenen Lauftempo ab. Auf einer Strecke von einem bis zwei Kilometern steigen Sie drei Etagen hoch. Auf der Entdeckungstour erfahren Sie alles über den Gasometer und wie er in die Geschichte des Ruhrgebiets verwoben ist.

Was kostet der Eintritt in den Gasometer?

Erwachsene: zwölf Euro

Kinder (bis fünf Jahre): freier Eintritt

Ermäßigt: neun Euro

Schüler und Lehrer im Klassenverband: 4 Euro pro Person

Familienkarte (zwei Erwachsene und maximal fünf Kinder zwischen sechs und 17 Jahren): 29 Euro

Mini-Familienkarte (ein Erwachsener und maximal zwei Kinder zwischen 6 und 17 Jahren): 26 Euro

Dauerkarte für die gesamte Laufzeit einer Ausstellung: 27 Euro

Kombiticket mit der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen: 15 Euro

Kombiticket mit dem LVR Industriemuseum Oberhausen – Peter-Behrens-Bau: 14,50 Euro

Kombiticket mit dem Visiodrom im Gaskessel Wuppertal: 21,50 Euro

Hier finden Sie die Ticketpreise im Shop des Gasometers

Wann hat der Gasometer geöffnet?

Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr

In den NRW-Ferien/Feiertagen auch am Montag von 10 bis 18 Uhr

Letzter Einlass: 17.30 Uhr

Bei Sonderveranstaltungen können die Öffnungszeiten abweichen

Bei der „Extraschicht“ spielte die Band „Mottek“ Live-Musik am Gasometer. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Kann man im Gasometer essen?

Der Gasometer selbst bietet zwar keine Restaurants oder Imbisse, aber in direkter Nähe gibt es unter anderem die Coca-Cola Oase mit zahlreichen Restaurants im anliegenden Centro Oberhausen. Dazu kommen Restaurants, wie „Louisiana“, das „Restaurant am Gasometer“ oder das „ALEX Oberhausen“ in direkter Nähe an der Centro-Promenade.

Wie viele Stufen hat die Außentreppe des Gasometers?

Wer die 592 Stufen der Außentreppe erklimmt, wird mit einem Ausblick über das gesamte westliche Ruhrgebiet belohnt. Bei klarem Wetter reicht der Blick vom Rhein bis zur Veltins-Arena des FC Schalke 04. Zum jährlichen Gasometerlauf in Oberhausen wird die Treppe immer zum Hindernis für Läuferinnen und Läufer, denn es geht sämtliche 592 Stufen hinauf.

Anfahrt zum Gasometer in Oberhausen

Mit dem Auto: Über die A 42 fahren Sie bis zur Ausfahrt Oberhausen-Zentrum. Dort fahren Sie weiter in Richtung Zentrum, bis der Gasometer ausgeschildert ist.

Mit dem ÖPNV: Von Oberhausen Hbf fährt jede Bahn und jeder Bus ab Terminal 1 bis zur Haltestelle „Neue Mitte“. Von dort aus ist es ein kurzer Fußweg bis zum Gasometer.

Parken am Gasometer Oberhausen

Parkplätze gibt es direkt am Gasometer, darunter auch Behindertenparkplätze direkt vor der Tür. Sonst befindet sich auch das Centro Oberhausen mit 14.000 kostenlosen Parkplätzen in der Nähe, in dem Besucherinnen und Besucher parken können. Außerdem gibt es nicht unweit vom Gasometer auch den Parkplatz an der Europaallee.

