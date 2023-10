Nur noch vier Wochen: Ausstellungshit endet demnächst

Oberhausen. Die eine-Million-Marke hat die aktuelle Ausstellung im Gasometer längst geknackt. Viele Prominente waren auch schon vor. Was als nächstes kommt.

Sie passte in die Zeit: In der Ausstellung „Das zerbrechliche Paradies“ steht die Natur und deren Zerstörung durch den Menschen im Mittelpunkt. Schulklassen und Reisegruppen kommen in Scharen, um sich mit der Umwelt auseinanderzusetzen. Jetzt endet die verlängerte Ausstellung im Gasometer Oberhausen endgültig: Ende November öffnen letztmals die Türen.

Seit der Eröffnung haben 1,3 Millionen Menschen die Ausstellung mit ihrem gigantischen Erdball und den rund 200 Fotografien besucht. Sie war Treffpunkt für Debatten und Schauplatz prominenter Besuche: Eckart von Hirschhausen mahnte hier ein Umdenken an, Klimaaktivistin Luisa Neubauer forderte im Gasometer den Stopp des Autobahnkreuz-Ausbaus, Wirtschaftsministerin Mona Neubauer erklärte hier, warum Lützerath dem Tagebau zum Opfer fallen muss.Und Astronaut Alexander Gerst erzählte, wie unsere Welt aus dem All aussieht.

Neue Ausstellung widmet sich ebenfalls der Natur

In wenigen Wochen endet die Show, auf die Kuratorin Jeanette Schmitz mit Stolz blickt: „Wir konnten uns im Gasometer schon über einige besonders erfolgreiche Ausstellungen freuen. Von der Eröffnungsschau ,Feuer und Flamme’ über unsere beiden Kooperationen mit Christo in ,The Wall’ und ,Big Air Package’ bis zu ,Wunder der Natur’. Aber so ein großer Zuspruch wie bei ,Das zerbrechliche Paradies’ ist auch für uns immer noch etwas ganz Besonderes.“

Am Sonntagabend, 26. November, sollen um 18 Uhr die Lichter der Erdkugel ausgehen. Das Licht geht aber natürlich nicht ganz aus. Im Gasometer Oberhausen laufen danach die Vorbereitungen für die nächste Schau. Als 18. Ausstellung startet am 15. März „Planet Ozean“. Das Schlaglicht wird dann erneut auf die Natur geworfen. In 160 großformatigen Fotografien wird die spektakuläre Welt der Meere gezeigt. Ein Highlight soll eine 40 mal 18 Meter große, geschwungene Leinwand sein. Ab Mitte November können hierfür Karten erworben werden.

