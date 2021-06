Gartenlaube in Oberhausen brennt – 20 Sittiche verendet

Oberhausen. Bei einem Brand an der Ripshorster Straße in Oberhausen wurde eine Gartenlaube völlig zerstört. 20 Sittiche aus einer Voliere sind umgekommen.

Die Oberhausener Feuerwehr hat am späten Sonntagmorgen eine brennende Gartenlaube an der Ripshorster Straße gelöscht. Gegen 10.30 Uhr ging in der Leitstelle an der Mülheimer Straße der Notruf ein. Ein Löschzug machte sich umgehend auf den Weg nach Borbeck.

Den Rauch sahen die Einsatzkräfte bereits aus der Ferne. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, stand die rund 15 Quadratmeter große Laube mit angrenzender Voliere bereits in Flammen. Das Feuer drohte auf angrenzende Lauben als auch Bäume überzugreifen.

Doch das schnelle Handeln der Feuerwehrleute verhinderte Schlimmeres. Leider kam für dir rund 20 Sittiche in der Voliere jede Hilfe zu spät, die Vögel sind in den Flammen umgekommen.

Während des Einsatzes am Sonntagvormittag, der rund 90 Minuten dauerte, war die Ripshorster Straße voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

