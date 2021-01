Gartenbank für die gute Seele der Helios Klinik Oberhausen

Oberhausen Schwester Cordula ist auch mit 91 Jahren in der Helios St. Elisabeth Klinik in Oberhausen noch als Krankenhaus-Seelsorgerin tätig.

Seit über einem Vierteljahrhundert begleitet Schwester Cordula als Krankenhaus-Seelsorgerin in der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen Patienten, Angehörige und Mitarbeiter. Letztere bedankten sich jetzt mit einem ganz besonderen Geschenk: einer Gartenbank samt Widmung.

Aufgestellt wurde dieser Ruhepunkt für die 91-Jährige an einem besonders schönen Flecken im Garten des Krankenhauses. Das Geld dafür war von einer Sammlung zu Schwester Cordulas 90. Geburtstag übriggeblieben. Der war im November 2019 – als Feste noch möglich waren – mit einer Messe in der Klinikkapelle und einem geselligen Beisammensein gefeiert worden. Als Geschenk erhält die Jubilarin seitdem außerdem monatlich einen Korb prall gefüllt mit Leckereien und Blumengestecken.

Corona-Pandemie verzögerte die feierliche Übergabe erheblich

„Schwester Cordula ist wirklich die gute Seele der Klinik", weiß Betriebsratvorsitzender Ulrich Beckmann. „Um ihr für die jahrelange Unterstützung und Begleitung zu danken, haben alle Kolleginnen und Kollegen zusammengelegt." Die Corona-Pandemie verzögerte dann aber die Fertigstellung der letzten, besonderen Überraschung erheblich: eine Gartenbank aus hochwertigem Holz und Edelstahl inklusive der Widmung „Der guten Seele des Hauses – Schwester Cordula".

„Ein ganz neues Gefühl so als Bankbesitzerin", sagte eine sichtlich gerührte Schwester Cordula bei der Übergabe. Beim ersten Probesitzen zeigte sie sich gleich begeistert: „Hier kann ich dann die Sonne genießen und in Ruhe das Treiben der Klinik beobachten." In der St. Elisabeth Klinik ist sie übrigens bis heute - trotz der Corona-Pandemie - rege im Einsatz.