„Sweet Transvestite“: Tim Curry in „The Rocky Horror Picture Show“ – am 12. Dezember zu bewundern im Alt-Oberhausener „Supermarkt der Ideen“.

Oberhausen. Die freie Theatergruppe formt die Uraufführung im Mai 2020 nach Publikumswunsch: Zur Einstimmung öffnet ein Planungscafé im Supermarkt der Ideen.

Fux bastelt am Grusical „From Horror till Oberhausen“

Ein ganz besonderes Projekt geht am Theater Oberhausen in die nächste Runde: Die Bürger können wählen, was im Mai 2020 im Großen Haus auf die Bühne kommt. In einer ersten Stadtversammlung wurde über alle eingegangenen Vorschläge abgestimmt: „From Horror till Oberhausen“ verbindet Elemente aus dem Rock-Musical „The Rocky Horror Show“ und dem Tarantino-Film „From Dusk till Dawn“.

Nun möchte die freie Theatergruppe Fux, die diesen Wunsch ihres Publikums verwirklichen will, gemeinsam mit den Oberhausenern herausfinden, was das eigentlich heißt: Vom 12. bis 19. Dezember eröffnet deshalb im „Supermarkt der Ideen“ in der Goebenstraße ein offenes Planungscafé. Hier entwickelt Fux gemeinsam mit allen Interessierten die Entwürfe für Bühnenbild und Kostüme, werden Filme geschaut, gibt es eine Jam-Session, einen Open-Stage-Abend und vieles mehr.

Zum Schluss eine offene Bühne für alle

Alle sind herzlich eingeladen, mitzureden und mitzumachen. Das Planungscafé öffnet täglich von 11 bis 19 Uhr, alle Veranstaltungen sind kostenfrei. Zum Auftakt am Donnerstag, 12. Dezember, um 19 Uhr gibt’s einen Filmabend mit dem Original der „Rocky Horror Picture Show“ und anschließendem Gespräch.

Eine musikalische Jam-Session folgt am Samstag, 14. Dezember, um 19 Uhr. Ob Profi oder Anfänger: diese Jam-Session ist offen für alle; Instrumente stehen bereit. Natürlich gibt’s auch einen Filmabend „From Dusk till Dawn“ mit anschließendem Gespräch – und zwar am Montag, 16. Dezember, um 19 Uhr. Die „Open Stage“ öffnet am Donnerstag, 19. Dezember, um 19 Uhr fürs Erproben der eigenen schauspielerischen Fähigkeiten und für erste Entwürfe zu „From Horror till Oberhausen“. Zum Schluss des Planungscafés verwandelt sich der „Supermarkt der Ideen“ in eine offene Bühne für alle.