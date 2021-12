Fußgänger (58) bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Oberhausen. Unfall in winterlicher Dunkelheit: Ein Mann wird in Oberhausen verletzt, als er eine Straße überqueren will und von einem Pkw erfasst wird.

Ein Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall in Oberhausen-Sterkrade schwer verletzt worden.

Am Mittwoch, 29. Dezember, ist es gegen 17 Uhr zu diesem Unfall gekommen. Eine Frau (83) fuhr mit ihrem Auto auf der Mecklenburger Straße in Richtung Buschhausen. Es regnete und sei bereits dunkel gewesen, so die Polizei. Ein Mann (58) sei von links auf die Straße gegangen, um diese zu überqueren. Es sei zu einer Kollision gekommen, bei der der Fußgänger stürzte und sich schwer verletzte.

Alkoholtest ergibt über zwei Promille

Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Da der 58-Jährige augenscheinlich alkoholisiert war, sei ein Atemalkoholtest durchgeführt worden, so die Polizei. Dieser Test ergab einen Wert von über zwei Promille.

