Fundament beschädigt? Brücke Ripshorster Straße ist gesperrt

Oberhausen. Wichtiger Hinweis für Autofahrer im östlichen Stadtgebiet von Oberhausen. Die Straßenbrücke Ripshorster Straße ist gesperrt. Das ist der Grund.

Bei Kanalbauarbeiten der Emschergenossenschaft auf Essener Gebiet ist das Fundament der Brücke, die an der Ripshorster Straße über die Bahngleise führt, eventuell schwerer beschädigt worden.

Die Standsicherheit der Brücke in Nähe der Dellwiger Straße / Hausmannsfeld muss daher überprüft werden. Gecheckt werden dabei die so genannten Seilanker. Das hat am Freitag die Stadt Oberhausen berichtet. Die Brücke ist deshalb bis zum statischen Nachweis ihrer Standsicherheit für den Autoverkehr voll gesperrt.

Fußgänger und Radfahrer können die Brücke weiter passieren. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich auf die geänderte Verkehrsführung einzustellen.

