Für mehr Körperpflege: Jugendliche erhalten gratis Duschgel

Oberhausen. Einzigartig in NRW: Das Rote Kreuz verteilt kostenlose Hygienebeutel an Jugendliche. Ziel: Krankheiten verhindern, finanzielle Belastung mindern.

Das ist nach eigenen Angaben einzigartig in ganz NRW: Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) verteilt in Oberhausen kostenlose Hygienebeutel an Jugendliche. Darin enthalten sind etwa Deo, Shampoo, Duschgel und Haarbürste.

„Die Hygieneaufklärung für Jugendliche spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden“, begründet das DRK die Aktion in einer schriftlichen Mitteilung. Eine gute Hygienepraxis unterstütze die Verbesserung der körperlichen und mentalen Gesundheit, fördere das Selbstbewusstsein und die soziale Integration. Der DRK-Kreisverband Oberhausen hat daher mit Mitteln des Stärkungspakts NRW dieses Projekt entwickelt.

Probleme in sozial schwierigen Lebensräumen

Verteilt werden die insgesamt 10.000 kostenlosen Hygienebeutel in verschiedenen Zeiträumen bis Ende des Jahres 2023. In einem ersten Schritt am Dienstag und Mittwoch, 20. und 21. Juni, an Oberhausener Schulen. Zu einem späteren Zeitpunkt dann über die Tafel, Beratungsstellen, Jugendtreffs und Gemeinschaftsunterkünfte.

„Das Projekt zielt darauf ab, die Sensibilisierung für die Bedeutung von Hygiene und Gesundheit zu erhöhen, Krankheiten zu verhindern und damit auch die finanzielle Belastung zu vermindern“, heißt es weiter. Denn besonders Jugendliche aus sozial schwierigen Lebensräumen hätten ein höheres Risiko für Infektionskrankheiten und andere Gesundheitsprobleme. „Daher ist es wichtig, Jugendliche über die Bedeutung von Hygiene und gesundheitsfördernden Verhaltensweisen frühzeitig aufzuklären.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen