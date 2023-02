Für Klimaschutz: 240 Jungbäume sprießen im Sterkrader Wald

Oberhausen. Beachtliche Aktion im Sterkrader Wald: Die Pfarrei St. Pankratius Osterfeld hat zum Spaten gegriffen und im Sterkrader Wald junge Bäume gepflanzt.

„Es geht! Gerecht.“ Unter diesem Leitwort hat im Jahr 2022 die Fastenaktion des katholischen Hilfswerks „Misereor“ gestanden. Jetzt hat die Pfarrei St. Pankratius Osterfeld dazu eine besondere Aktion gestartet.

„Wir haben uns vorgenommen, etwas gegen den Klimawandel und mehr für Klimagerechtigkeit zu tun“, sagt Kaplan Oliver Schmitz von St. Pankratius. So sei die Idee entstanden, ein Fastenessen zu veranstalten und auf diese Weise Geld zu sammeln für eine Baumpflanzaktion.

Die Jagdhornbläser haben die Pflanzaktion im Sterkrader Wald begleitet. Foto: Dirk A. Friedrich / FFS

Am Samstag, 11. Februar, ist diese umweltfreundliche Aktion nun im Sterkrader Wald über die Bühne gegangen – eine Baumpflanzaktion für die ganze Familie! Rund 240 Bäume sind dabei neu gepflanzt worden. Das Projekt ist in Zusammenarbeit mit dem Stadtförster organisiert und von den Jagdhornbläsern der Kreisjägerschaft Oberhausen musikalisch begleitet worden.

Misereor hat mit seiner Fastenaktion 2022 den Blick auf das Thema Klimagerechtigkeit gelenkt. Fastenspenden und die Beiträge zur Kollekte am fünften Fastensonntag sind in die Spendenaktion mit eingeflossen. Partnerorganisationen in Afrika, Asien und Lateinamerika werden mit dem Geld bei ihrer Entwicklungsarbeit im Sinne der Klimagerechtigkeit gefördert.

