Für Kinder in Oberhausen: Wer schnitzt den schönsten Kürbis?

Oberhausen. Kinder können sich in Oberhausener Büchereien einen gratis Kürbis abholen, ihn zu Hause aufhübschen, zurückbringen – und schöne Preise gewinnen.

Wer kreiert den schönsten, lustigsten oder auch schaurigsten Kürbis? Diese Frage stellt die Stadt und lädt alle Oberhausener Kinder ein, sich in den Kinder- und Stadtteilbibliotheken einen gratis Kürbis abzuholen, ihn zu Hause zu schnitzen und dann wieder in die Bibliothek zurückzubringen. Für die hübschesten Exemplare verspricht die Stadt schöne Preise.

Ab Freitag, 30. September, können sich die Kinder die Kürbisse abholen: In der Kinderbibliothek im Bert-Brecht-Haus an der Langemarkstraße 19-21, sowie in den Stadtteilbibliotheken Osterfeld und Sterkrade, an der Kirchstraße 10 bzw. der Wilhelmstraße 9. Zu Hause sei dann Kreativität gefragt, schreibt die Stadt: „Wer verwandelt das klassische Herbstgemüse in den gruseligsten oder lustigsten Riesenteelichthalter?

Zurückgeben können die Kinder ihre Kürbiss-Werke dann in der Zeit vom 19. bis 21. Oktober – und zwar dort, wo man sich den Kürbis zuvor auch abgeholt hat. Dort werden dann auch die ersten drei Plätze mit Gewinnen prämiert. Alle Kürbisse werden im Anschluss an die Aktion in den Schaufenstern der Bibliotheken ausgestellt. Rückfragen unter 0208 8252942 oder per E-Mail an stadtbibliothek@oberhausen.de.

