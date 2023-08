Für Frozen-Fans: Schneekönigin-Musical kommt nach Oberhausen

Oberhausen. Der Disney-Film ist fast ein Kinder-Klassiker. Er beruht auf ein Märchen, das Mitte Oktober in Oberhausen präsentiert wird. Vorverkauf läuft.

Kaum ein Kind kennt sie nicht: Die Schneekönigin. Allerdings nicht als dänisches Original, sondern als Disney-Adaption „Frozen“. Der Animationsfilm beruht auf einer Geschichte von Hans-Christian Andersen. Dieses Märchen wird Mitte Oktober in der Oberhausener Luise-Albertz-Halle als Musical aufgeführt, das schon für Kinder ab vier Jahren geeignet ist. Der Vorverkauf läuft bereits.

„Schneekönigin - Das Musical“, heißt der Titel der Theater-Liberi-Produktion. Erzählt wird die Geschichte von Gerda und Kay und der magischen Welt der Schneekönigin. Die Macher versprechen in ihrer Vorankündigung „eigens komponierte Musicalsongs, jede Menge Humor und ganz viel Herz“. Musiker Christoph Kloppenburg: „Von energetisch-elektronischen Songs über Momente von cooler Gelassenheit bis hin zu orchestralen Arrangements mit emotionaler Tiefe ist alles dabei.“

Das zweistündige Musical wird am 14. Oktober um 15 Uhr in der Veranstaltungshalle in der Innenstadt aufgeführt. Die günstigste Karte kostet 22 Euro. Der Vorverkauf läuft. Tickets können direkt beim Unternehmen gekauft werden unter www.theater-liberi.de oder an ausgewählten Vorverkaufsstellen.

