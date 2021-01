Für Feuerwehr verlief der Jahreswechsel ruhiger als gewohnt

Oberhausen Die Silvesterbilanz der Feuerwehr fällt ziemlich einzigartig aus: keine Verletzungen durch Feuerwerkskörper und wenige Löscheinsätze.

Für die Oberhausener Feuerwehrleute verlief der Jahreswechsel - wie schon erwartet - coronabedingt ruhiger als gewohnt. Insgesamt mussten die Einheiten des Rettungsdienstes und des Brandschutzes von Donnerstagfrüh bis Freitagfrüh zu 95

Einsätzen ausrücken.

>>>Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen Newsletter abonnieren: So abonnieren Sie den kostenlosen Oberhausen-Newsletter.<<<

So rückten die Brandschutzeinheiten zu einem Zimmerbrand auf der Uhlandstraße aus, der schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Weiterhin liefen zwei Alarmierungen über Brandmeldeanlagen in der Leitstelle ein, die ohne Schadensfolgen blieben. Es folgten noch ein Containerbrand, ein Wasserrohrbruch, eine hilflose Person in ihrer Wohnung sowie ein Fehlalarm.

Ständige Rufbereitschaft

Um das mögliche Einsatzgeschehen zu bewältigen, waren im Vorfeld einsatzvorbereitende Maßnahmen getroffen worden, die glücklicherweise nicht alle zur Anwendung kamen. Hier geht, wie es heißt, ein besonderer Dank der Feuerwehr Oberhausen "an die Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr Mitte, Süd, Sterkrade und Königshardt, denn: "Sie konnten nicht wie gewohnt den Jahreswechsel auf den Feuer- und Rettungswachen mit begleiten, sondern hielten sich in einer ständigen Rufbereitschaft zur Verfügung."

Im Rettungsdienst und Krankentransport wurden die Kräfte zu 88 Einsätzen gerufen. Die Einsatzszenarien bilden das ganze Spektrum der rettungsdienstlichen Versorgung ab, wie zum Beispiel chirurgische, internistische, neurologische Notfälle sowie Intoxikationen.

Kein Einsatz durch Feuerwerk

Was aus Sicht der Feuerwehr besonders erwähnenswert bleibt: Es gab keinen einzigen Einsatz, ausgelöst von Verletzungen durch Feuerwehrwerkskörper.

Die Feuerwehr Oberhausen war zum Jahreswechsel 2020/2021 mit insgesamt 53 Einsatzbeamteninnen und -beamten im Dienst.