Für eine saubere Stadt: Oberhausen lädt zu Frühjahrsputz ein

Oberhausen. Im vergangenen Jahr sammelt Freiwillige 29 Tonnen Müll in Oberhausen. Mitte März startet die Aktionswoche von Neuem.

Auf Facebook macht der Frühjahrsputz bereits die Runde, jetzt laden auch die Stadt Oberhausen und die WBO offiziell zum „Umweltklassiker“ ein: In der Woche vom Freitag, 18. März bis Samstag, 25. März 2023 soll die Ruhrgebietsstadt ein Stück sauberer werden. Dafür verteilen die Wirtschaftsbetriebe Oberhausen (WBO) kostenlos Greifzangen, Handschuhe, Müllsäcke und die bei Kindern beliebten Warnwesten.

Kaum ein Thema elektrisiert die Oberhausener so sehr wie Müll. Oft wird der Zustand der Stadt beklagt, aber in der Stadt wird auch angepackt: Im vergangenen Jahr beteiligten sich 4048 Bürgerinnen und Bürger an der Aktion und sammelten fast 29 Tonnen Müll. Der Abfall wurde von den WBO abgeholt und entsorgt.

Auf eine ähnliche Beteiligung hofft die Stadt auch in diesem Jahr. Als zusätzliches Highlight für die Kinder schickt sie das Maskottchen Theo Tonne in Kindergärten und Grundschulen. Unter allen Teilnehmenden werden außerdem wieder Eintrittskarten für Veranstaltungen in Oberhausen verlost. Wer mitmachen möchte, kann sich ab sofort entweder online auf der Seite www.sauberes-oberhausen.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0208-825-3594 anmelden.

