Für eilige Oberhausener: Kommunalwahl 2020 auf die Schnelle

Hier wollen alle rein: Am Sonntag entscheidet sich, wer in den Ratssaal im Rathaus an der Schwartzstraße einziehen wird, um die Oberhausener Bürgerschaft fünf Jahre lang zu vertreten und wichtige Beschlüsse zu fassen. Gewählt werden der Stadtrat und der Oberbürgermeister, aber auch die Bezirksvertretungen, das Ruhrparlament und der Integrationsrat.