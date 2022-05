Für die Verkehrswende: Oberhausen ruft zum Stadtradeln auf

Oberhausen. Vom 25. Mai bis zum 14. Juni zählt jeder mit dem Rad gefahrene Kilometer: Die Aktion „Stadtradeln“ soll dazu motivieren, das Auto stehenzulassen.

Oberhausen ruft wieder zum Stadtradeln auf. Vom 25. Mai bis zum 14. Juni zählt jeder mit dem Rad gefahrene Kilometer – egal ob zum Einkaufen, in der Freizeit oder im Urlaub. Voraussetzung ist nur, dass die Teilnehmenden entweder in Oberhausen wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder einem Verein angehören.

Die Aktion soll dazu motivieren, das Auto stehenzulassen und auf das klimafreundliche Fahrrad umzusteigen. „Machen Sie mit, radeln Sie mit und helfen Sie mit, die Mobilitätswende zu ermöglichen“, schreibt die Stadt in einer Ankündigung. Die erfolgreichsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Teams erhalten Urkunden. Es werden auch Preise verlost.

Und so kann man mitmachen: Interessierte können sich auf www.stadtradeln.de/oberhausen registrieren und ein eigenes Team gründen oder sich dem „Offenen Team“ anschließen, wenn sie als Einzelperson teilnehmen möchten. Mehr Infos gibt es außerdem auf www.stadtradeln.de und www.oberhausen.de/stadtradeln. Bei Rückfragen steht Ulrich Moritz unter 0208 8253609 oder per Mail an ulrich.moritz@oberhausen.de als Ansprechpartner bei der Stadtverwaltung zur Verfügung.

