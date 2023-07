Fünf Wochenendtipps mit Frischluft-Kultur in Oberhausen

Oberhausen. Ins Freie locken von Freitag bis Sonntag eine Lesung im Zechen-Idyll, lustige Science-Fiction für Kinder im Gartentheater und Pop im Schlosshof.

Zum Glück soll dieses Wochenende ja nicht wieder so heiß werden, dass man es nur am oder im Wasser aushalten kann. Schließlich bietet der Kalender vom 14. bis 16. Juli in Oberhausen etliche Frischluft-Highlights – und zwei Hallen-Termine für altbewährte Recken.

TOP 1: Neue Literatur im idyllischen Picknick-Ambiente

Das grüne Idyll der Zeche Alstaden am Rande des Ruhrparks gibt fast jedem Event ein besonderes Flair. Beim „Literatur-Picknick“ an der Solbadstraße 53 kombinieren die Gastgeber vom Literaturhaus neue Literatur mit einem idyllischen Schauplatz, der dazu einlädt, die gut gefüllten Picknickkörbe mitzubringen und sich auf Decken oder Gartenstühlen zu lagern. Dazu liest Ulrike Anna Bleier aus „Spukhafte Fernwirkung“. Eine kaum überschaubare Anzahl von Figuren tritt in ihrem Roman auf, sie agieren miteinander oder aneinander vorbei. Ihre Wege kreuzen sich oder driften auseinander wie Parallelen auf einer gekrümmten Fläche. Die Figuren halten sich in Einkaufszentren, auf Autobahnen oder in Krankenhäusern auf und sind vor allem mit dem Alltag beschäftigt. Es gibt keine Hauptfigur und keine Hierarchie der Ereignisse. Ulrike Anna Bleier hat ein völlig neues Konzept des Erzählens und Lesens entwickelt. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Die Altmeister der New Wave of British Heavy Metal: „Saxon“ mit Sänger Biff Byford rocken am Samstag die Turbinenhalle. Foto: Sebastian Konopka / FUNKE Foto Services

TOP 2: „Pommes“ im Ebertbad

Sei es an der Fritteuse noch so heiß – frische Fritten gehen immer. Im Ebertbad bietet das Haus-Ensemble um Alt-Bademeister Hajo Sommers gleich dreimal „Pommes“, am Freitag und Samstag um 20 Uhr, am Sonntag um 19 Uhr. Genremäßig mixt dieser Balanceakt, typisch für die Badeanstalt, wieder Kabarett plus Songs mal Boulevard durch Komödie. Was ist aus den vier Freunden geworden, die jeden Tag in der Pommesbude standen – Stehtisch, Fenster, Raucher? Einer ist weggegangen, leider nach Düsseldorf. Geblieben ist ein charmantes Loser-Trio. Alles wäre wie immer im Pott, wenn nicht die Liebe dazwischen käme: eine italienische Donna, die sich ausgerechnet in jene kaputte Stadt verballert, die Oberhausen so verdammt ähnlich ist. Karten gibt’s ab 25,10 Euro.

TOP 3: „Saxon“ schwingt die Saiten-Äxte in der Turbinenhalle

Das „Neue“ an der New Wave of British Heavy Metal (NWBHM) ist eigentlich pure Nostalgie, stammt das Etikett doch aus einer Zeit, als auch im Pop eine schickere New Wave den löchrigen Punk ablöste. Die hart rockenden New Waver spickten ihre Lederjacken mit hochglanzpolierten Nieten und trieben ihre Sänger zu höchsten Falsetthöhen. Wie gesagt, pure Nostalgie. Peter Rodney „Biff“ Byford, die Stimme von „Saxon“, zählt inzwischen 72 Jahre, trägt seine lange Mähne weißblond – und hatte als treuer Angelsachse erst vor drei Jahren sein erstes Soloalbum veröffentlicht. Die NWBHM-Institution „Saxon“ beehrt am Samstag um 20 Uhr die Turbinenhalle im Lipperfeld. Karten gibt’s ab 55 Euro.

Außerirdisch komisch unterhält das KTL-Ensemble Kleine und Große mit „Ritter Rost und das Sternenschiff“ im Gartentheater an der Niebuhrstraße. Foto: KTL-Theater / Theater an der Niebuhrg

TOP 4: „Ritter Rost“ im Gartentheater der Niebuhrg

Mit „Ritter Rost und das Sternenschiff“ zaubern die Laiendarsteller des KTL-Ensembles eine vergnügliche Show auf die Bühne des Gartentheaters an der Niebuhrstraße 61. Groß und Klein erfreuen sich am Drachen Koks, dem Burgfräulein Bö und dem „verrückten“ Erfinder der Tubensalami, Zacharias von Zitzewitz. Beim Schlusslied „Ferranova“ sind die großen und kleinen Gäste eingeladen, mit den Darstellern mitzusingen und mit zu tanzen. Am Sonntag hebt das Sternenschiff um 11 Uhr ab,

Flugtickets für 9 Euro gibt’s an der Tageskasse. Mit der „Ritter Rost Familienkarte“ zahlen zwei Erwachsene und zwei Kinder nur 30 Euro für die schrille Passage ins All.

TOP 5: „Juli“ beschließt den Indie-Radar-Juli im Schlosshof

An zwei von drei Wochenend-Abenden liefert Maximilian Janetzkis Indie Radar Ruhr hoffnungsvolle Newcomer für seine „Schlossnächte“-Slots im lauschigen Innenhof der Ludwiggalerie. Das Finale der Reihe lockt am Sonntag um 20 Uhr zugleich mit dem bekanntesten Namen: Das Quintett „Juli“ mit Sängerin Eva Briegel startete Anfang der 2000er durch und scheint wie gemacht für die Juli-Konzerte am Schloss. Die Hitparaden-Stürmer „Perfekte Welle“ und „Geile Zeit“ prägten die deutschsprachige Pop-Szene zur Jahrtausendwende. Für das zweite Indie-Radar-Wochenende, also auch für die Shows am Freitag mit „1986zig“ (Support: Lostboi Lino) und am Samstag mit Esther Graf (Support: Brenda Blitz), streicht Radar-Chef Janetzki die Ticketgebühren: Karten für dann 35 Euro „flat“ gibt’s online unter indie-radar-ruhr.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen