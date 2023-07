Fünf Wochenendtipps: für Cineasten, Musik- und Literaturfans

Cosplay-Abordnungen in den Kostümen und Perücken ihrer Manga-Heroinen, hier vor Oberhausener Schlosskulisse, sind am Samstag auch in der Luise-Albertz-Halle herzlich willkommen.

Oberhausen. Nach draußen locken weitere Highlights der „Oberhausener Schlossnächte“ und drinnen glänzen die drei Kinos in Oberhausen mit Lieblingsfilmen.

Die Wetteraussichten fürs Wochenende mögen, nun ja, gemischt sein: Immerhin soll der Sommer zurückkehren – womöglich sogar rechtzeitig für die beiden Freilicht-Attraktionen der „Oberhausener Schlossnächte“. Aber selbst dort gibt’s bei allzu feuchten Güssen einen „Plan B“.

TOP 1: „Verbrechen“, „Schuld“ und „Strafe“ im Schlosshof

„Einen Höhepunkt unseres Lesungsprogramms“ nennt das rührige Literaturhaus Oberhausen sein Gastspiel im Schlosshof am Freitag 28. Juli, um 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr). Die bekannte Schauspielerin Christine Sommer liest aus drei Erzählbänden Ferdinand von Schirachs. Der Enkel des NS-„Reichsjugendführers“ Baldur von Schirach machte Karriere als Strafverteidiger, ehe er mit 45 Jahren als Schriftsteller durchstartete. In der Trilogie seiner Erzählungsbände „Verbrechen” (2009), „Schuld” (2010) und „Strafe” (2018) folgt von Schirach Fällen aus seinem beruflichen Metier und sagt selbst: „Viele Menschen in meinen Erzählungen sind einsam. Es ist das Grundgefühl, das ich mit meinen Figuren teile.“ Christine Sommer hat aus den drei Bänden eine Auswahl getroffen, die menschliche Regungen und Handlungen verständlich werden lassen – auch dort, wo sie hart sind in Tat und Konsequenz. Sollte das Wetter nicht mitspielen, liest die Wienerin aus Recklinghausen im Trausaal des Kleinen Schlosses. Der Eintritt kostet 17,50 Euro (ermäßigt 10 Euro).

Stilvoll in Schwarz-Weiß: die Rückkehr des Walzenlager-Kinos mit dem Lieblingsfilm „Cold War – der Breitengrad der Liebe“ von 2018. Foto: Neue Visionen Filmverleih / Handout

TOP 2: Lieblingsfilm „Cold War“ im Walzenlager

Die kurze Sommerpause beendet das Kino im Walzenlager, Hansastraße 20, mit einer Reihe von Lieblingsfilmen der letzten Jahre. Den Anfang macht „Cold War – der Breitengrad der Liebe“ am Freitag um 20 Uhr, Sonntag um 18 Uhr. Während der Nachkriegsjahre in Polen sucht der begabte Komponist Wiktor nach traditionellen Melodien für sein Ensemble. Von seiner Studentin Zula ist Wiktor elektrisiert. Im Ensemble ist die Sängerin schon bald der Mittelpunkt. Doch als das Repertoire der Truppe zunehmend politisiert wird, nutzt Wiktor einen Auftritt in Ostberlin, um in den Westen zu fliehen. Seine Geliebte bleibt der verabredeten Flucht fern. In seinem stilvollen schwarz-weißen Meisterwerk erzählt Oscar-Preisträger Pawel Pawlikowski von der fatalen Liebe eines Paares, das ohne einander nicht leben kann und miteinander keinen Frieden findet.

TOP 3: Comic Convention in der Luise-Albertz-Halle

Cosplayer in der vollen Kostümpracht ihrer verehrten Manga-Heroinen und Heroen heißen die Veranstalter in der Luise-Albertz-Halle ausdrücklich willkommen: Denn am Samstag, 29. Juli, um 10 Uhr (bis 17 Uhr) startet dort wieder die Comic- und Manga-Convention. Der Wuppertaler Veranstalter BD Events begrüßt über 90 Ausstellende und Zeichnerinnen und Zeichner. Sie performen auch „live“ für die Fans und bieten kostenlose Workshops an. Der Eintritt kostet 6 Euro; frei für Kinder bis zehn Jahren in Begleitung der Eltern.

TOP 4: Drei Stunden „Oppenheimer“ in der Lichtburg

Echte Filmfans sollten sich diese drei Stunden unbedingt gönnen, auch wenn, zugegeben „Oppenheimer“ nicht gerade fluffig-leichten Stoff für einen Sommerfilm bietet. Aber als Regisseur wie Drehbuchautor zeigt sich Christopher Nolan mit seiner ausholenden Filmerzählung über den „Vater der Atombombe“ in Topform. Das gilt auch für die Darstellerriege des ambitionierten, inhaltlich komplexen Films – allen voran der Ire Cillian Murphy, der historischen Fotografien von Julius Robert Oppenheimer (1904 bis 1967) verblüffend ähnlich sieht. Kongeniale Mitspieler sind Emily Blunt, Robert Downey Jr. und Matt Damon. Der Filmpalast an der Elsässer Straße 26 zeigt „Oppenheimer“ täglich um 16.15 und 19.30 Uhr.

Erst gefeiert, später verfemt: Julius Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) in „Oppenheimer“ von Christopher Nolan. Foto: Universal Pictures / Handout

TOP 5: Haui singt „Spuren im Sand“ im Schlosshof

Die April-Premiere im Ebertbad erntete Kritikerlob und Fan-Begeisterung: Heinz-Peter Lengkeit (56) singt und spielt Howard Carpendale (77). Aber dieser „Howi“ heißt hier nur: „Haui“. Herz und Schmerz liegen bei „Spuren im Sand“ nah beieinander – und peinliche Kalauer des Entertainers mit der fülligen Blondhaar-Perücke gehören natürlich zur Rolle. Regisseurin Gerburg Jahnke gelingt mit ihrem amüsanten Ohrwurm-Theater ein satter Akkord aus Schlager, Schelte, Schabernack. Und weil der Donnerstags-Haui ins Wasser fiel, gibt’s die Schlossnächte-„Spuren am Sand“ nun am Samstag und als Nachholtermin auch am Sonntag, 30. Juli, jeweils um 19.30 Uhr. Karten kosten 22,50 Euro, den Vorverkauf übernimmt das Ebertbad.

Dieser „Haui“ braucht kein Orchester: Heinz-Peter Lengkeit hinterlässt mit blonder Perücke tiefe „Spuren im Sand", begleitet allein von Peter Engelhardt an der Wandergitarre. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

TOP 6: Lieblingsfilm „Das Parfum“ im Cinestar

Lieblingsfilme präsentiert auch der Cinestar-Filmpalast am Luise-Albertz-Platz des Centro jeweils am ersten Dienstag des Monats – und darum lohnt sich hier der Blick übers Wochenende hinaus: Denn am 1. August um 19.30 Uhr gibt’s ein Wiedersehen mit Tom Tykwers „Das Parfum – die Geschichte eines Mörders“. 2006 produzierte Bayerns ureigener Hollywood-Tycoon Bernd Eichinger die ambitionierte Verfilmung des Historien-Bestsellers von Patrick Süskind über einen so genialen wie verstörten Parfümeur des 18. Jahrhunderts, der den vollkommenen Duft destillieren will – und dafür über Leichen geht. Ben Whishaw spielt diesen Jean-Baptiste Grenouille, an seiner Seite Superstars wie Dustin Hoffman und Alan Rickman. Aber auch die erste deutsche Schauspielerinnen-Garde lässt sich hier in satten zweieinhalb Stunden filmischen Rokoko-Prunks und Elends bewundern: von Corinna Harfouch über Birgit Minichmayr bis Karoline Herfurth.

