Fünf Wochenendtipps an Deck, im Burg- und im Schlosshof

Oberhausen. Das Weltall passt unters Schiffsdeck und der ganze Shakespeare in einen Theaterabend: Tipps für ein anregendes Wochenende in Oberhausen.

Möge das Wetter mitspielen, denn vom 21. bis 23. Juli bietet der Freizeit-Kalender in Oberhausen einige Highlights – vom Abtauchen ins Weltall bis zum Amüsement im Gartentheater der Niebuhrg.

TOP 1: MS Wissenschaft legt an – an Deck das Universum

Ein kleiner Pfeil, beschriftet „You are here“, im galaktischen Sternenhaufen unserer Milchstraße: Mit diesem milde desorientierenden Cover verkaufte sich einst Douglas Adams’ Bestseller „Per Anhalter durch die Galaxis“. Die MS Wissenschaft bietet dagegen vom 21. bis 24. Juli mehr Orientierung: Nahe der beliebten „Slinky“-Brücke legt das altgediente Frachtschiff auf dem Rhein-Herne-Kanal an und informiert unter Deck über „das Universum und den ganzen Rest“ (um noch mal Mr. Adams zu zitieren). Bei freiem Eintritt dürfen Neugierige von 10 bis 19 Uhr an Bord (am Freitag ab 13 Uhr). Täglich um 11 und 17 Uhr gibt es kostenlose 45-minütige Highlight-Führungen durch die Ausstellung (es sei denn, es ist zu voll unter Deck). Die MS Wissenschaft ist übrigens klimatisiert und damit Hochsommer-tauglich.

„Unser Universum“ erkundet die MS Wissenschaft auf ihrem diesjährigen Sommer-Törn, vom 21. bis 24. Juli legt sie am Kaisergarten in Oberhausen an. Foto: Ilja C. Hendel / MS Wissenschaft

TOP 2: Spektakel „neuer Zeitrechnung“ auf Burg Vondern

Vier lange Jahre ruhten die Turnierwaffen, jetzt freuen sich die Gastgeber vom Förderkreis Burg Vondern auf ein umso größeres Burgspektakel: am Freitag von 16 bis 22 Uhr, Samstag von 11 bis 22 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr messen sich Ritter im Turnier, singen und musizieren Troubadoure – und zu Schmausen gibt’s auch Appetitlicheres als die im Mittelalter übliche Grütze. Der Eintritt beträgt 13 Euro, ermäßigt 7 Euro; Wochenendtickets kosten 30 Euro, ermäßigt 17 Euro.

TOP 3: Shakespeares gesammelte Werke im Schlosshof

Der Barde aus Stratford upon Avon hat den Bühnen dieser Welt 36 Dramen hinterlassen – von Tragödien, die im Dutzend über Leichen gehen, bis zu jauchzenden Liebeskomödien. Das soll alles in einen Theaterabend passen? Aydın Işık, Nito Torres und Sascha von Zambelli machen es passend, übernehmen wie zu Shakespeares Zeiten auch gleich die Frauenrollen und beweisen auf den schmalen Brettern der „Oberhausener Schlossnächte“: „Die ganze Welt ist eine Bühne.“ Zu erleben am Freitag, Samstag und Sonntag, jeweils um 19.30 Uhr, Karten kosten 22,50 Euro.

Der stimmungsvolle Schauplatz der „Oberhausener Schlossnächte“: Hier gibt’s den ganzen Shakespeare mit drei todesmutigen Mimen an einem Abend. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

TOP 4: „Himmel oder Hölle“ im Gartentheater der Niebuhrg

Eigentlich ist die Musical-Komödie aus der Feder von Niebuhrg-Boss Holger Hagemeyer ein Dauerbrenner des Repertoires seit 20 Jahren. Doch jetzt zeigt sich „Himmel oder Hölle“ runderneuert: mit einem neuem Ensemble mit beachtlicher Musical-Erfahrung und mit neuer Songauswahl. Nur jene Wolke, von der die beim Telefonsex verstorbene Jessica auf die Erde zurückgeschickt wird, ist immer noch die alte: sommerlich wattig und weiß. Die ersten Aufführungen der Neuinszenierung steigen am Freitag und Samstag um 19 Uhr, am Sonntag um 17 Uhr im Gartentheater an der Niebuhrstraße 61. Karten gibt’s für 29 Euro, für Jugendliche bis einschließlich 19 Jahre für 15 Euro.

TOP 5: Kubanische Lieder in der Fabrik K 14

Auch an der Lothringer Straße 64 spielt die Musik am Samstag um 20 Uhr im Hof der Fabrik K 14 unter freiem Himmel – schließlich singt Mariéla Santana, die Stimme aus Havanna, die sonnigen Lieder ihrer kubanischen Heimat. Bei Clubkonzerten begeistert sie mit romantischen Boleros, auch Trovas, Rancheras, Baladas, die vom Leben, vom Lieben handeln wie „La Gloria eres tú“ (Die Herrlichkeit bist Du), „Contigo en la distancia“ (Mit Dir in die Ferne) und „Qué te pedi?“ (Was habe ich Dich gefragt?). Die Schülerin der berühmten Sängerin und Musikpädagogin Emilia Morales bürgt für sympathische und temperamentvolle Auftritte. Bei diesem „Hutkonzert“ gibt jede und jeder nach persönlicher Begeisterung.

