Fünf Tipps fürs Wochenende: Ü30-Party lockt nach Oberhausen

Schlager-Grandseigneur Roland Kaiser bittet am Freitag (3. März) in die Arena. Vor zwei Jahren gab er bereits ein gut besuchtes Konzert in Oberhausen.

Top 1: Ü30-Party lässt reifere Tanzflächen-Freunde schwofen

Da sind sie wieder! Tanzflächen-Fans ab 30 Jahren können am Samstag, 4. März, bei der Party „Up - Ü30 Clubbing“ in der Turbinenhalle zulangen. Dabei ist die Turbinenhalle als einzelne Position eigentlich nicht korrekt. Die Veranstaltungshalle öffnet gleich drei Areas - zum dreifachen Tanz.

Aus den Boxen erklingt die Musik der 1990er- und 2000er-Jahre. Auch die aktuellen Charts sind vertreten. Freunde von House und Black-Music werden genauso bedient wie Popschlager-Puristen. Los geht’s im Lipperfeld 24 um 21 Uhr. Tickets kosten 12 Euro plus Gebühren oder 15 Euro an der Abendkasse. www.turbinenhalle.de

Top 2: Roland Kaiser gewährt Fans eine Schlager-Audienz

Nicht nur Bayern München verehrt einen Kaiser - auch die Schlagerfans können sich vor Ehrfurcht kaum zurückhalten. Am Freitag, 3. März, wird Schlager-Grandseigneur Roland Kaiser auf dem Bühnen-Thron der Rudolf-Weber-Arena residieren.

Bei seinen großen Songs wie „Santa Maria“, „Joana“, „Dich zu lieben“ und „Warum hast du nicht nein gesagt“ wird der 70 Jahre alte Entertainer kaum viel Kraft benötigen, um seine Anhänger zum Mitklatschen zu animieren.

Zuletzt schaute Roland Kaiser im Oktober 2021 in Oberhausen vorbei und konnte als einer der ersten Musiker nach den Corona-Lockdowns immerhin 6000 Fans anlocken. Diesmal wird es voller. Eintrittskarten kosten zwischen 60 und 160 Euro. www.rudolf-weber-arena.de

Top 3: Fans und Musiker huldigen Linkin Park in der Turbinenhalle 2

Linkin Park haben mit ihrer Mischung aus Alternative-Rock und Nu Metal bei den Fans einen musikalischen Nerv getroffen. Der unerwartete Tod von Sänger Chester Bennington hat viele Anhänger vor sechs Jahren tief bewegt. Songs wie „In the End“ bleiben unvergessen.

Am Freitag, 3. März, treffen sich die Musik-Fans ab 20 Uhr zum Linkin-Park-Fan-Meeting in der Turbinenhalle 2. Bei „One Step Closer - A Tribute to Linkin Park“ startet im Lipperfeld 24 die passende Musik-Show mit einer Tribute-Band. Auch ansonsten gibt es Gelegenheit, sich mit anderen Fans auszutauschen. Karten kosten knapp 21 Euro. www.turbinenhalle.de

Top 4: Ehrlich Brothers sorgen für den vierfachen Zauber

Einmal zaubern kann jeder: Die Ehrlich Brothers holen ganz fleißig die Magie-Handschuhe heraus und bringen gleich vier Vorstellungen in die Rudolf-Weber-Arena.

Neben dem Centro Oberhausen, wo bekanntlich schon an der Promenade ihr „House of Magic“ dauerhaft öffnet, startet die erste Vorstellung am Samstag, 4. März, um 14 Uhr. Um 19 Uhr geht es mit der zweiten Zaubershow weiter. Sonntag, 5. März, macht das Bruder-Duo an der Arenastraße 1 um 13 Uhr und 18 Uhr den Illusionsreigen komplett. Tickets kosten zwischen 48 bis 133 Euro. www.rudolf-weber-arena.de

Top 5: Pop und Funk aus Istanbul erschallt im Resonanzwerk

Kara Kedi versteht sich als türkische Konzert-Serie mit Rock, Funk und Pop. Dieses Konzept existiert bereits seit zehn Jahren. Darum wird am Samstag, 4. März, im Resonanzwerk gefeiert.

Die Gruppe „Ödül & Funk Alaturka“ aus Istanbul konzentriert sich diesmal auf Pop und Funk. Die Musiker wollen mit englischen und türkischen Songtexten überzeugen. Am Annemarie-Renger-Weg 5 geht's um 22 Uhr los. Die Tickets kosten rund 36 Euro. www.resonanzwerk.de

