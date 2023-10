Fünf Generationen: Oberhausenerin feiert 100. Geburtstag

Oberhausen. Elfriede Hoff ist 100 Jahre alt geworden. Zur Geburtstagsparty kamen jetzt fünf Generationen zusammen – und sogar Gäste aus den USA.

Elfriede Hoff wohnt noch immer in ihrer Wohnung in der Oberhausener Innenstadt. Und das, obwohl sie 100 Jahre alt ist. Am Sonntag feierte die fitte Seniorin ihren Geburtstag im Essener Schlosshotel Hugenpoet. Zur Feier kamen gleich fünf Generationen zusammen.

Die Party im edlen Restaurant hatte eine Enkelin aus den USA organisiert. Sie kam extra ins Ruhrgebiet, um bei der Party alle zusammenzubringen. Mit mehr als 30 Gästen feierte Elfriede Hoff zwei Stunden lang. „Sie ist noch immer topfit“, staunt die Lebensgefährtin ihres Sohnes Manfred, Rosemarie.

Ururenkel Emelie ist auch dabei

Bei der Feier entstand auch ein seltenes Foto fürs Familienalbum: Am Tisch versammelten sich um Elfriede Hoff vier weitere Generationen: Sohn Manfred (83) und dessen Tochter Claudia (57). Dazu kamen noch Urenkel Daniel (27) mit seiner Partnerin Vivien und das jüngste Familienmitglied: Emelie, die am 16. August auf die Welt kam und bei ihrer Mutter Vivien auf dem Arm ist. >>> Auch interessant:Oberhausenerin wird 101: Ein Schnaps und ein starker Wille

Abgesehen von einer Haushaltshilfe kommt Elfriede Hoff ohne Unterstützung aus. Sehr gut möglich, dass noch weitere schöne Erinnerungsfotos hinzukommen werden. Vielleicht ist dann auch ihr zweiter Sohn Jürgen dabei, der krankheitsbedingt auf dem Foto leider fehlt. (lo)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen