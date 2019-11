Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Führungen bis zum Ende des Jahres möglich

Interessierte können über Facebook Kontakt mit Dirk van Acken aufnehmen und einen Besuchstermin vereinbaren. Das „Oberhausener Weihnachtshaus“ ist über die Adresse www.facebook.com/oberhausen.weihnachtshaus zu finden.

Bis Ende des Jahres soll das Weihnachtshaus geöffnet sein. Über die weihnachtlichen Feiertage bleiben die Türen allerdings zu.

Fest steht bereits das nächste „Grill-Event“. Dieser soll am Dienstag, 3. Dezember, ab 17 Uhr an der Walsumermarkstraße 134 stattfinden. Dann gibt es Glühwein, Bratwürste und Co.