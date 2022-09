Führerschein-Umtausch: Diese Jahrgänge müssen nun handeln

Oberhausen. Millionen Deutsche müssen ihren Führerschein umtauschen. Wer wann an der Reihe ist, schreibt ein Stufenplan vor. Oberhausen richtet Stelle ein.

Millionen Deutsche müssen wegen einer EU-Richtlinie nach und nach ihre alten Führerscheine in fälschungssichere Exemplare umtauschen. Wer wann an der Reihe ist, ergibt sich aus einem Stufenplan. Aktuell handeln müssen demnach die Geburten-Jahrgänge 1959 bis 1964. Darauf weist die Stadt Oberhausen hin.

Wer zwischen 1959 und 1964 geboren wurde, muss seinen alten Papier-Führerschein (egal, ob rosa oder grau) bis spätestens zum 19. Januar 2023 umtauschen. Die Stadt versichert: „Die Führerscheinstelle ist gerüstet, es wurden zusätzliche Umtauschtermine geschaffen, die online über das Serviceportal der Stadt auf www.oberhausen.de gebucht werden können“, heißt es aus dem Rathaus. Im vergangenen Jahr hatte es in Oberhausen erheblich Terminprobleme gegeben. Im Technischen Rathaus an der Bahnhofstraße in Sterkrade sei nun eigens eine Umtauschstelle eingerichtet worden.

Andere Jahrgänge, die bislang noch nicht betroffen waren oder sind, haben mindestens noch bis zum Januar 2024 Zeit, ihre Führerscheine umzutauschen.

Führerschein umtauschen: Verwaltungsgebühr beträgt 25,30 Euro

Bürgerinnen und Bürger benötigen für den Umtausch neben dem alten Führerschein auch ein biometrisches Lichtbild (Mindestgröße 35 x 45 mm, ohne Kopfbedeckung), einen gültigen Personalausweis, Pass oder ein anderes Ausweisdokument (zum Beispiel elektronischer Aufenthaltstitel) sowie die Verwaltungsgebühr in Höhe von derzeit 25,30 EUR.

Wenn der Führerschein bis zum 31.12.1998 in einer anderen Stadt ausgestellt wurde, wird eine sogenannte Karteikartenabschrift benötigt, die Bürgerinnen und Bürger bereits im Vorfeld der Vorsprache bei der ausstellenden Behörde telefonisch anfordern können. Der Antrag für den Umtausch des Führerscheins muss in jedem Fall persönlich in der Führerscheinstelle gestellt werden, die Abholung des Kartenführerscheins durch eine bevollmächtigte Person ist grundsätzlich möglich.

