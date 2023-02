Führerschein nicht umgetauscht: Wem nun ein Bußgeld droht

Oberhausen. Am 19. Januar endete für mehrere Jahrgänge die Frist zum Führerschein-Umtausch. Wer betroffen ist und was der TÜV Betroffenen nun rät.

Das neue Jahr ist zwar nicht mehr ganz so frisch, aber auch im Februar dürfte die ein oder andere Neuregelung im Straßenverkehr manch Autofahrer überraschen. Torsten Bartz, Leiter der Oberhausener TÜV-Station, gibt daher einen Überblick über neue Vorschriften und Gesetze. Wer sich nicht an diese Regeln hält, muss unter Umständen mit Bußgeldern rechnen.

Führerschein-Umtausch: Deutsche Führerscheine müssen wegen einer EU-Richtlinie nach und nach umgetauscht werden. Dies geschieht in der Regel nach Jahrgängen. Wer zu den Jahrgängen 1959 bis 1964 zählt und seinen Führerschein noch nicht umgetauscht hat, kann in einer Polizeikontrolle ab sofort mit einem Bußgeld von zehn Euro rechnen. Sie hätten den Führerschein bis zum 19. Januar 2023 umtauschen müssen. Wer das vergessen hat, sollte sich also sputen – der Umtausch ist jederzeit möglich. Der Antrag muss allerdings persönlich gestellt werden. Zuständig ist die Führerscheinstelle, Am Förderturm 28, E-Mail: fuehrerscheinstelle@oberhausen.de. Die Gebühr für den Umtausch beträgt 25,30 Euro.

Bis zum 19. Januar 2024 müssen die Jahrgänge 1965 bis 1970 ihre Führerscheine umtauschen. Die genannten Fristen beziehen sich allesamt auf einen Papier-Führerschein. Wer bereits einen Führerschein im Kartenformat hat, kann sich etwas mehr Zeit lassen. Der Umtausch erfolgt staffelweise ab 2026.

Verbandkasten: Eine Maskenpflicht gilt zwar in immer weniger Bereichen des öffentlichen Lebens, doch wer 2023 mit dem Auto unterwegs ist, sollte zwei medizinische Masken im Erste-Hilfe-Set mit sich führen. Das Verkehrsministerium hat die notwendige Änderung der sogenannten Straßenverkehrs-Zulassungsordnung StVZO zwar noch nicht vorgenommen. Solange das nicht der Fall ist, fällt auch kein Bußgeld an. Der Experte rät jedoch, zwei Masken mit sich zu führen. „Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Änderungen gesetzlich festgeschrieben sind.“

Hauptuntersuchung: Ein Blick auf das Nummernschild kann Halterinnen und Halter vor einem Bußgeld bewahren: Alle, die derzeit eine rosafarbene Plakette haben, müssen im Laufe des Jahres 2023 zur Hauptuntersuchung. Ist technisch alles in Ordnung, stellt die Prüfstelle eine neue Plakette aus. Viele Werkstätten bieten mittlerweile an, die Untersuchung von einem TÜV-Experten durchführen zu lassen. Wer die Prüfstation direkt ansteuern will: Sie befindet sich an der Straße Am Förderturm 32, direkt neben dem Bero-Zentrum.

