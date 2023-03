Frühjahrsputz: Schmachtendorf bedankt sich mit Erbsensuppe

Oberhausen. Die Interessengemeinschaft Schmachtendorf beteiligt sich am diesjährigen Frühjahrsputz. Sie wirbt mit einer besonderen Tradition.

Am 18. März startet der diesjährige „Frühjahrsputz 2023“. Bei der Aktion für ein sauberes Oberhausen macht auch die Interessengemeinschaft Schmachtendorf mit. Am Samstag können sich Interessierte im Reisebüro Filarsky am Marktplatz Müllsäcke, Warnwesten, Handschuhe und Zangen abholen. Die Aktion beginnt um 9.30 Uhr. Als besonderen Anreiz bedankt sich die Interessengemeinschaft mit einem traditionellen Erbsensuppeessen bei den Helfern um 13 Uhr. Bei Fragen kann das Reisebüro angerufen werden unter der Telefonnummer 0208 / 99 65 910.

Im vergangenen Jahr beteiligten sich mehr als 4000 Bürgerinnen und Bürger an der Müllsammelaktion. Das Ergebnis: Fast 29 Tonnen Unrat, der von den Wirtschaftsbetrieben Oberhausen entsorgt werden konnte.

