Frühjahrsputz in Oberhausen: „Biefang sauberer als früher“

Oberhausen. Nach der Müllsammelaktion hat die Biefanger Interessengemeinschaft ein positives Fazit gezogen. Ärgerlich allerdings: die vielen Hundekotbeutel.

Der Frühjahrsputz in Oberhausen läuft noch bis Samstag. Nachdem die Schmachtendorfer Interessengemeinschaft von einer geringen Teilnehmerzahl berichtete, zogen die Biefanger ein positives Fazit: „Wie schon in all den Jahren seit Beginn der städtischen Müllsammelaktionen hatten sich am Samstag wieder rund 30 Personen von jung bis alt mit Zangen, Westen und Handschuhen ausgerüstet eingefunden, um dem Müll zu Leibe zu rücken“, schreibt die Bürgerinteressengemeinschaft (BIG).

Die Ausbeute legten die freiwilligen Helferinnen und Helfer vor dem Denkmal ab, damit die Servicebetriebe Oberhausen den Müll abholen können. Darunter waren Altreifen, eine große Menge Glasflaschen und eine Brieftasche, die anschließend im Fundbüro abgegeben wurde. Auch ärgerlich aus Sicht der BIG: „Die leider vielen einfach ins Gebüsch geworfenen Hundekotbeutel sind sicher der mangelnden Zahl an Müllgefäßen geschuldet. Davon sollten vor allem im Bereich der viel frequentierten Fußgängerwege mehr zur Verfügung gestellt werden.“

Zum Abschluss der Sammelaktion gab’s noch ein Erinnerungsfoto. Etwa 30 Menschen beteiligten sich in Biefang am Frühjahrsputz Foto: BIG Biefang

Allerdings sei der Stadtteil im Vergleich zum Beginn der jährlichen Sammelaktion längst nicht mehr so vermüllt. „Der Gesamteindruck ist offensichtlich: Biefang ist sauberer als früher!“

