Frühe Hilfen für junge Eltern in Oberhausen laufen weiter

Das Netzwerk „Frühe Hilfen“ in Oberhausen unterstützt Schwangere und junge Eltern in den ersten Lebensjahren ihres Kindes mit individuellen Angeboten.

Oberhausen. Corona: Die Mitarbeiter des Oberhausener Netzwerkes „Frühe Hilfen“ bleiben für Schwangere und junge Eltern im Einsatz – wenn auch etwas anders.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation können einige Angebote der „Frühen Hilfen für Schwangere und Eltern“ zurzeit nur noch abgespeckt angeboten werden. Das gilt etwa für die Willkommensbesuche durch „Kinder im Mittelpunkt“ (KIM). Die Hebammensprechstunde aber findet nach wie vor statt.

Traditionell erhalten alle Eltern und deren Neugeborene bei einem Willkommensbesuch in der häuslichen Umgebung eine Begrüßungstasche mit einem kleinen Präsent und Informationen über Familien-, Freizeit-, Kinderbetreuungs- sowie Serviceangebote im Gesundheitsbereich. Doch zurzeit fallen gerade diese persönlichen Beratungsgespräche und Hausbesuche Corona-bedingt aus.

Die Mitarbeiterinnen von KIM kündigen sich stattdessen aber zu einem Übergabetermin an der Haustür an. Kontaktlos wird die Begrüßungstasche übergeben und das Angebot des Netzwerkes kurz erläutert. Auf Wunsch erfolgt nach dem Besuch eine telefonische Beratung. Die Mitarbeiterinnen beantworten die Fragen der Eltern, unterstützen zu individuellen Themen oder stellen bei Bedarf Kontakt zu anderen Institutionen her. Weitere Informationen gibt es auf oberhausen.de/kim sowie auf Anfrage per E-Mail an: kinder-im-mittelpunkt@oberhausen.de.

Gesundheitsorientierte Familienbegleitung

Darüber hinaus gibt es auch noch die „Gesundheitsorientierte Familienbegleitung“ (GFB). Dabei handelt es sich um eine längerfristige Begleitung von Familien durch Familienhebammen und Mitarbeiterinnen der Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegende. Familienhebammen können die Familien bereits vor der Geburt bis zum vollendeten ersten Lebensjahr des Babys betreuen. Sie unterliegen der Schweigepflicht, das Angebot ist für die Familien kostenlos. Weitere Auskünfte erteilt Ines Hildebrand unter der Rufnummer 0208-8259250 sowie per Mail an ines.hildebrand@oberhausen.de.

Es gilt stets die Schweigepflicht „Frühe Hilfen“ ist ein Beratungs- und Informationsangebot für Schwangere und Eltern. Das Netzwerk ist beim städtischen Bereich Kinder, Jugend und Familie angesiedelt und besteht aus Fachkräften der Bereiche Beratung, Betreuung, Gesundheit und soziale Sicherung. Die verschiedenen Fachrichtungen arbeiten eng zusammen, um Schwangere und Eltern frühzeitig in ihrer Elternrolle zu unterstützen und sie als Familie durch individuelle Angebote zu stärken. Das Team steht auf Wunsch ab der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren des Kindes beratend zur Seite – und das stets vertraulich unter Berücksichtigung der Schweigepflicht.

Jeden Donnerstag kümmern sich Hebammen und Familienhebammen im Rahmen der Hebammensprechstunde-Frühe Hilfen außerdem um Anliegen von Schwangeren und Eltern mit Kindern im Alter bis zu drei Jahren. Eines der aktuell größten Probleme: Vielen Frauen und Familien ist es in der Schwangerschaft und in der Zeit nach der Geburt nicht möglich, überhaupt eine Hebamme zu finden. Sie bleiben zunächst auf sich allein gestellt.

Gerade in den ersten Lebenswochen und -monaten wird eine Familie aber vor große Herausforderungen gestellt. Es finden viele Veränderungen im Alltag und dem bisherigen Familienleben statt. Mütter und Väter haben da sicherlich viele Fragen, von denen einige zumindest auch schon in der Sprechstunde am Donnerstag (14 bis 16 Uhr) beantwortet werden können. Ein Termin dafür kann bei pro familia, Bismarckstraße 3, unter der Rufnummer 0208-867771 vereinbart werden. Weiter Informationen gibt es aber auch unter der Rufnummer 0208-8259369 sowie im Internet auf oberhausen.de/fruehe-hilfen.

