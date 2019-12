Oberhausen. Wer MDR-Fernsehkabarett schaut, kennt „Kanzlerchauffeur“ Michael Frowin. Mit Dietmar Loeffler am Klavier gastiert er am 19. Dezember im Ebertbad.

Frowin und Löffler bringen das Kanzleramt nach Oberhausen

Nach den nackten Tatsachen von „Ganz oder gar nicht“ wird’s am Donnerstag, 19. Dezember, um 20 Uhr langsam weihnachtlich im Ebertbad am Ebertplatz. Auch wenn das Duo Löffler und Frowin sich und sein Publikum mit dem Programm „Der Kanzlerchauffeur feiert Weihnachten“ in die Hauptstadt imaginiert.

Ausgerechnet Michael Frowin wurde mit der Organisation der Weihnachtsfeier im Kanzleramt beauftragt. Und muss dabei ausgerechnet mit Dietmar Loeffler zurechtkommen, Merkels Lieblingspianist! Beide geloben ein satirisches Feuerwerk aus Jahresrückblick und Weihnachtskabarett – krachkomisch und sehr musikalisch.

TV-bekannt aus „Kanzleramt Pforte D“

Michael Frowin zählt sich zur ersten Liga der Kabarettisten: Nur wenige Kabarettisten können so singen wie er, nur wenige Schauspieler können so Kabarett. Er ist regelmäßiger Gast der „Spätschicht“ im SWR und war in der MDR-Sendung „Kanzleramt Pforte D“ zu sehen – in der Rolle des Kanzlerchauffeurs. Auch in seinen Solo-Programmen chauffiert Frowin die mächtigste Frau der Welt – um sich gehörig zu echauffieren.

Dietmar Loeffler ist vielseitig tätig als Pianist, Schauspieler, Autor und Regisseur. Sein Schauspiel „Männerbeschaffungsmaßnahmen“ wurde mit dem Hessischen Theaterpreis ausgezeichnet. Loeffler ist mit seiner lustvollen Bühnenpräsenz an der Seite von Frowin unschlagbar.

Karten gibt’s ab 25,10 Euro, online ebertbad.de