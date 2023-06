Kirmes in Sterkrade Fronleichnamskirmes: So kommt man mit dem Bus zum Rummel

Oberhausen. Mit Bus und Bahn zur Fronleichnamskirmes – die Stoag gibt Tipps, damit die Kirmesanreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut klappt.

Wenn am 7. Juni die 192. Fronleichnamskirmes in Sterkrade beginnt, werden Hunderttausende von Besuchern in der dortigen Innenstadt erwartet. Für die Anreise empfiehlt es sich, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Stoag-Pressesprecherin Sabine Müller erwartet gerade mit Blick auf das neue Deutschlandticket diesmal besonders viele Besucher aus den Nachbarstädten, die mit Bus und Bahn in Sterkrade anreisen.

Die Kirmes sei hervorragend an den ÖPNV angeschlossen und die Stoag setze an allen Kirmestagen zusätzliche Busse ein, unterstreicht die Stoag-Sprecherin. Die zentrale Halte- und Umstiegstelle für Kirmesbesucher ist der Bahnhof Sterkrade – der Kirmesspaß beginnt direkt hier an der Haltestelle.

Die Sterkrader Innenstadt ist von Samstag, 3. Juni, circa 13 Uhr, bis Donnerstag, 15. Juni, 7 Uhr, gesperrt, die Busse der Stoag, werden in dieser Zeit umgeleitet. Betroffen sind die Linien SB 90, SB 94, SB 98, 263, 952, 955, 956, 957, 960, 962, 966, 976, 979, NE 1, NE 2, NE 3, NE 6, NE 7, NE 10, X 42. Alle Buslinien fahren entweder über Bahnhofstraße, Eugen-zur-Nieden-Ring und Friedrichstraße oder über Steinbrinkstraße und Friedrichstraße zum Sterkrader Bahnhof.

Fronleichnamskirmes: Mehrere Haltestellen werden nicht angefahren

Die Haltestellen „Neumarkt“, „Sterkrade Mitte“ und „Hagelkreuz“ werden während der Umleitung nicht angefahren. In Fahrtrichtung Sterkrade Bahnhof wird eine zusätzliche Haltestelle „Rathaus Sterkrade“ auf dem Eugen-zur-Nieden-Ring eingerichtet, die Haltestelle „Hirsch-Center“ befindet sich in beiden Fahrtrichtungen auf der Bahnhofstraße. Die Haltestelle „Mathildestraße“ wird zur Weseler Straße verlegt.

Die Stoag-Haltestelle am Hirsch-Center in Oberhausen-Sterkrade Foto: FUNKE Foto Services / WAZ

Die meisten Linien halten in beiden Richtungen an den zentralen Haltestellen „Sterkrade Bahnhof“, „Rathaus Sterkrade“ und „Hirsch-Center“. Für die Dauer der Umleitung halten die Schnellbus-Linien SB 90 und SB 98 zusätzlich an der Haltestelle „Mathildestraße“ auf der Weseler Straße. Die Linien 956, 966 und NE 10 in Fahrtrichtung Goerdelerstraße bzw. Sterkrade Bahnhof fahren nach der Haltestelle Emdenstraße über die Friedrichstraße direkt zum Bahnhof Sterkrade und weiter den normalen Linienweg.

Oberhausen: Straßenbahn endet an der Haltestelle „Sterkrade Bahnhof“

Die Straßenbahn beginnt bzw. endet ab Samstag, 3. Juni, 13 Uhr, an der Haltestelle „Sterkrade Bahnhof“. Die Haltestelle „Neumarkt“ entfällt während der Kirmestage.

Unter der 24-Stunden-Hotline 0800 6 50 40 30 (gebührenfrei aus allen deutschen Netzen) können Fragen zur Anreise und zu Tickets gestellt werden. Die Stoag-Teams in den Kundencentern beantworten ebenfalls Fragen zu den Umleitungen sowie zu den An- und Abreisemöglichkeiten mit Bus und Straßenbahn.

Wer kein Abo- oder Deutschlandticket besitzt, kann alternativ mit dem Vier-Stunden-Ticket zum Preis von 4,50 Euro zur Kirmes anreisen. Dieses Ticket berechtigt zu beliebig vielen Fahrten im Stadtgebiet innerhalb von vier Stunden – ausreichend für einen kürzeren Kirmes-Bummel. Erhältlich ist es im Bus, online im Stoag-Ticketshop oder über die Stoag-App sowie in den Kundencentern und allen privaten Vorverkaufsstellen.

