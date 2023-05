Fronleichnamskirmes 2023: Karussells, Öffnungszeit, Anreise

Oberhausen. Drehstart! Die Sterkrader Fronleichnamskirmes 2023 lockt bald sechs Tage lang nach Oberhausen. Wir haben wichtige Infos für den Besuch gesammelt.

Wer die 192. Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen besuchen möchte, hat im Sommer an sechs Tagen beste Gelegenheit dazu. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wann startet die Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen?

Der Sterkrader Rummel beginnt am Mittwoch, 7. Juni 2023, um 15 Uhr. Das Finale erreicht die bekannte Innenstadtkirmes in ihrer 192. Auflage am Montag, 12. Juni, gegen 24 Uhr. Damit haben Fans von Karussells und Buden sechs Tage lang Zeit, sich ins Getümmel zu stürzen.

Wie lauten die Öffnungszeiten der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen?

Das sind die Öffnungszeiten der Sterkrader Fronleichnamskirmes:

Die Karussells und Hütten öffnen am Mittwoch (7. Juni) zwischen 15 und 2 Uhr.

zwischen 15 und 2 Uhr. Am Donnerstag (8. Juni) dürfen Besucher zwischen 11 und 24 Uhr stöbern.

dürfen Besucher zwischen 11 und 24 Uhr stöbern. Am Freitag (9. Juni) geht der Rummel zwischen 11 und 2 Uhr weiter.

geht der Rummel zwischen 11 und 2 Uhr weiter. Am Samstag (10. Juni) halten sich die Schausteller von 11 bis 1 Uhr bereit.

halten sich die Schausteller von 11 bis 1 Uhr bereit. Der Sonntag (11. Juni) ermöglicht zwischen 11 und 24 Uhr eine geöffnete Kirmes.

ermöglicht zwischen 11 und 24 Uhr eine geöffnete Kirmes. Am Montag (12. Juni) legen die Kirmes-Macher zwischen 11 und 24 Uhr nach.

Fronleichnamskirmes in Oberhausen: Es wird wieder geschlemmt. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Wie viele Karussells, Buden und Belustigungsgeschäfte reisen an?

Die Sterkrader Fronleichnamskirmes 2023 kann ihre Anzahl von Schaustellern ungefähr halten. Diese schwankt normalerweise zwischen 350 und 380 Karussell- und Budenbesitzern. In diesem Bereich wird im Juni auch der aktuelle Rummel liegen.

Wann startet die Happy Hour der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen?

Die Schausteller führen ihre sogenannte „Happy Hour“ am Eröffnungstag fort. Das bedeutet: Am Mittwoch, 7. Juni, schütteln sich die Gondeln von ausgewählten Fahrgeschäften zwischen 15 und 17 Uhr zu vergünstigten Eintrittspreisen.

Welche Kinderaktionen sind geplant?

Am Samstag, 10. Juni, startet die Rummel-Aktion „Hits for Kids“. Dann wird ab 11 Uhr bis über den Mittag hinweg an den Karussells Kindermusik gespielt. An einigen Kinderkarussells verteilen die Mitarbeiter kleine Lebkuchenherzen an junge Fahrgäste - zumindest so lange der Vorrat reicht. Auch ein Clown-Duo ist auf den Kirmesplätzen unterwegs. Und das allseits beliebte Kinderschminken wird angeboten.

Welche Karussells sind auf der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen dabei?

Nach unseren Informationen hat bereits die nagelneue XXL-Schaukel „Excalibur“ zugesagt. In der Regel öffnen in Sterkrade rund 40 Großfahrgeschäfte und Kinderkarussells. Das genaue Karussell-Programm wird der Veranstalter, die Stadt Oberhausen, in Kürze zusammen mit den Schaustellern vorstellen.

In der Regel öffnen rund 40 Großfahrgeschäfte auf der Fronleichnamskirmes. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE / Foto Services

Wie viele Kirmes-Buden stammen aus Oberhausen?

In Oberhausen gibt es rund 30 Schausteller-Betriebe, die auch bei der Fronleichnamskirmes anwesend sind. Darunter befindet sich Steigers Raupenbahn, die Geisterbahn aus dem Hause Schütze, der Backfischturm der Familie Langenberg und die Schmalhaus-Eiswagen von Kristoffer Krenz.

Welche Straßen und Plätze werden in Sterkrade bespielt?

Die Fronleichnamskirmes schlängelt sich über zweieinhalb Kilometer zwischen Sterkrader Bahnhof, Zilianplatz, Bahnhofstraße, Steinbrinkstraße, Eugen-zur-Nieden-Ring, Hirschberg und Eichelkampstraße. Der Neumarkt wird genauso bespielt wie der Martha-Schneider-Bürger-Platz vor dem Technischen Rathaus.

Was geschieht mit dem Kleinen Markt in Sterkrade?

Da der Kleine Markt weiter eine Baustelle ist, fällt er in diesem Jahr als Standfläche aus. Dabei handelt es sich um den Platz vor dem Supermarkt Kaufland.

Die Sterkrader Fronleichnamskirmes fand im vergangenen Jahr erstmals wieder nach der Pandemie statt – sie pausierte zwei Jahre. Die Kirmes wurde im Juni 2022 sehr gut besucht. Erwartet werden in diesem Jahr eine Million Kirmesfans aus der Region. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE / Foto Services

Wie reise ich mit Bus und Bahn zur Sterkrader Fronleichnamskirmes?

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, sollte am besten bis zur Haltestelle „Sterkrade Bahnhof“ oder „Sterkrader Tor“ fahren.

Aus dem Oberhausener Norden steuern die Linien SB 90, SB 98, 952, 954, 955, 957, 960, 962, 976 und 979 die Kirmes an.

steuern die Linien SB 90, SB 98, 952, 954, 955, 957, 960, 962, 976 und 979 die Kirmes an. Aus dem Oberhausener Süden ist eine Anreise mit der Straßenbahn 112 sowie den Bussen SB 90, SB 94, SB 97, SB 98, 956, 960, 966 und 976 möglich.

ist eine Anreise mit der Straßenbahn 112 sowie den Bussen SB 90, SB 94, SB 97, SB 98, 956, 960, 966 und 976 möglich. Die Osterfelder Kirmes-Fans nutzen die Busse SB 94, 956 und 957. Die XBuslinie 42 verbindet sogar Dorsten mit dem Rummel.

Kann ich einen Park-und-Ride-Parkplatz an der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen nutzen?

Ja, dieser befindet sich neben dem Olga-Park an der Werthfeldstraße. Die Trassen-Bushaltestelle „Olga-Park“ ist fußläufig zu erreichen. Hier fahren mehrere Schnellbusse in fünf Minuten bis zum Kirmesplatz. Dazu zählen die Straßenbahn 112, SB 90, SB 98, die Linie 960 sowie die XBus-Linie 42.

Gibt es bei der Sterkrader Fronleichnamskirmes ein Feuerwerk?

Ja, das Höhenfeuerwerk wird bei der Fronleichnamskirmes zum Abschied in den Himmel steigen. Es wird am Montag, 12. Juni, gegen 23 Uhr vom Volkspark aus gestartet. Besonders gute Sicht haben Kirmes-Gänger auf dem Neumarkt, der aber zu dieser Zeit oft ziemlich stark gefüllt ist.

