Fronleichnam: Wann wird in Oberhausen der Müll abgeholt?

Oberhausen. Der Feiertag Fronleichnam hat auch Auswirkungen auf die Abfuhr des Hausmülls. Die Stadt Oberhausen informiert über die Termine.

Fronleichnam bleiben nicht nur die Geschäfte geschlossen, auch die städtischen Müllwerker haben an diesem Tag frei. Deshalb verschiebt sich in Oberhausen die Abfuhr des Hausmülls.

Wie die Stadt in einer aktuellen Pressemitteilung schreibt, bleibt bis Mittwoch, 7. Juni alles beim Alten. Ab Fronleichnam kommt die Müllabfuhr dann aber einen Tag später als sonst, also erst am Freitag, 9. Juni, für Donnerstag, 8. Juni, und am Samstag, 10. Juni, für Freitag, 9. Juni.

Weitere Auskünfte erteilt die städtische Abfallberatung unter der Rufnummer 825-3585.

>>>Auch interessant:Fronleichnamskirmes in Sterkade: Die wichtigsten Fakten

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen