Frische Werbung für Stadtteil: Osterfeld erhält neues Logo

Oberhausen. Rund um die Gildenstraße wird man schon bald ein neues Osterfelder Erkennungszeichen sehen. Das neue Logo für Osterfeld ist da!

Der Stadtteil Osterfeld bekommt ein neues Logo. Es setzt sich aus einem aufgebrochenen bunten Kreis und dem Slogan „IN OSTERFELD“ zusammen.

Das Ganze soll künftig passgenau mit bestimmten Angeboten kombiniert werden: Genuss IN OSTERFELD, Einkaufen IN OSTERFELD, Willkommen IN OSTERFELD oder Sport IN OSTERFELD. So können unterschiedliche Akteure im Stadtteil das Logo für verschiedene Zwecke nutzen, unterstreicht die Stadtpressestelle in einer aktuellen Mitteilung.

Fürs Marketing

Mit Hilfe des Logos sollen nun gemeinsame Aktivitäten für das Stadtteilmarketing und ein besseres Image von Osterfeld angestoßen werden. Das frisch kreierte Erkennungszeichen ist ein Projekt des seit 2017 laufenden Stadterneuerungsprozesses „Sozialer Zusammenhalt Oberhausen Osterfeld“.

Derzeit wird ein Leitfaden für die Verwendung des Markenzeichens erarbeitet. Dieser Leitfaden und der Slogan mit dem Logo sind ab Anfang Mai im Stadtteilbüro Osterfeld vorrätig und können dann kostenlos genutzt werden. Interessierte können unter info@stadtteilmanagement-osterfeld.de oder unter 0208 81069120 Kontakt zum Team des Stadtteilbüros aufnehmen.