Frisch geputzter Frosch freut sich auf Froschfest in Biefang

Oberhausen. Das Froschfest in Biefang – das ist ein Traditionstermin, der stets gute Resonanz findet. Am Samstag, 2. September, ist es wieder so weit.

„Unser Frosch ,Frobie’ im Kreisverkehr auf dem Rathenauplatz ist gerüstet. Er wurde gewaschen und frisch gestrichen von fleißigen Helfern der BIG Biefang – für das große Ereignis am Samstag, 2. September!“ So formuliert es Ute Weyen von der BIG Biefang. Und mit dem großen Ereignis ist das Froschfest gemeint, das auf dem Schulhof der Königschule an der Kolkmannstraße über die Bühne geht. Die Königschule feiert an diesem Tag zugleich ihr 270-jähriges Bestehen. Sie ist damit die älteste Schule in ganz Oberhausen.

„Gemeinschaft gestalten – engagierte Nachbarschaft leben“ – wenn am 2. September das achte Froschfest startet, soll dieses bewährte Motto der Bürgerinteressengemeinschaft (BIG) Biefang wieder kreativ mit Leben gefüllt werden.

Eine gute Nachricht vorneweg: Die in Biefang gültige Festwährung – der Froschtaler – hat seit dem Jahr 2006 nur ein einziges Mal eine kleine Preissteigerung erfahren, von 50 auf 60 Cent pro Taler. Zum 725-Jahre-Ortsjubiläum im September 2006 ist die Froschtaler-Währung geschaffen worden, die auch bei der achten Ausgabe des Froschfestes an den Ständen zum Einsatz kommt.

Seit dem Jahr 2006 ist es den Verantwortlichen der BIG, die sich ehrenamtlich und ohne große Sponsoren für die Menschen in Biefang einsetzen, ein großes Anliegen, ein Froschfest mit günstigen Preisen anzubieten, damit jeder teilnehmen kann. Der Froschtaler macht’s möglich.

Auf dem einstigen Marktplatz findet das Froschfest statt

Der Schulhof der Königschule gilt traditionsgemäß als idealer Veranstaltungsort, war er doch bis zum Neubau der Königschule im Jahr 1964 der Marktplatz von Biefang. Am Ortsmittelpunkt also findet das beliebte Froschfest statt.

Am selben Tag bietet die Königschule mit einem Tag der offenen Tür künftigen Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit, die Schule kennenzulernen. Von 11 bis 13 Uhr laden alle Lehrkräfte mit Schulleiter Sven Siebenmorgen an der Teamspitze alle interessierten Eltern und Kinder zum Schnuppern in die Schulräume ein. Bei Kaffee und Kuchen können informative Gespräche mit den Lehrerinnen und Lehrern aller Fächer geführt werden.

Bürgermeister Manfred Flore eröffnet das Festprogramm

Um 13 Uhr beginnt dann nahtlos das Froschfest der BIG auf dem Schulhof mit den bewährten Angeboten wie Kaffee und Tee, Kuchen und Waffeln, Grillwürstchen und Kaltgetränken. Um 14 Uhr erfolgt die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Manfred Flore.

Zum unterhaltsamen Programm zählen das Puppentheater der Feuerwehr Oberhausen sowie die Cheerleader aus Buschhausen. Die musikalische Unterstützung liefert der Spielmannszug Blau-Weiß Sterkrade. Die BIG Biefang hofft auf rege Resonanz. Und der frisch geputzte „Frobie“ natürlich ebenfalls.

