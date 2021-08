Friedensinitiative Oberhausen gedenkt den Hiroshima-Opfern

Oberhausen. Mit einer Veranstaltung am Friedensplatz in der Oberhausener Innenstadt soll den Opfern der Atombombenkatastrophe am Freitag gedenkt werden.

Die Friedensinitiative Oberhausen setzt am Freitag, 6. August, ein Zeichen für die Opfer der Atombombenabwürfe 1945 in den japanischen Städten Hiroshima und Nagasaki. Die einstündige Gedenkveranstaltung findet um 21 Uhr am Brunnen auf dem Friedensplatz in der Oberhausener Innenstadt statt. Der japanischen Tradition entsprechend wird den Opfern mit brennenden Kerzen gedenkt.

Zudem will die Initiative darauf aufmerksam machen, dass Atomwaffen die größte Bedrohung für die Sicherheit der Menschen sind und zugleich ein Zeichen für den Frieden und gegen das Vergessen setzen. Alle geltenden Corona-Hygieneregeln sollen eingehalten werden. Mehr Informationen gibt es beim Friedensdorf Bildungswerk unter 02064-49740 und bildungswerk@friedensdorf.de.

