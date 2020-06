Friedensdorf Oberhausen motiviert zum Sport für guten Zweck

Oberhausen. „50 Tage Power“ heißt eine neue Aktion vom Friedensdorf. Teilnehmer können per Spaziergang oder Fahrradtour Kilometer für den guten Zweck sammeln.

Das Friedensdorf Oberhausen startet die Aktion „50 Tage Power“, bei der Teilnehmer ihre zurückgelegten Kilometer durch Spaziergänge, Fahrradtouren, Skaten oder Jogging für einen guten Zweck zählen sollen.

Am Tag des kalendarischen Sommeranfang (20.6.) bis zum 8. August soll so möglichst viel Geld für kranke und verletzte Kinder zusammenkommen. Wer sich beteiligen möchte, aktiviert Sponsoren für die Entfernungen und versucht, sich so viel wie möglich zu bewegen. Eine Sponsorenliste ist online unter friedensdorf.de abrufbar.

Unterstützer können sich per Facebook und Instagram beteiligen

Für die Aktion wird weltweit geworben „Egal ob in Deutschland, Japan oder in anderen Ländern. Alle zusammen sorgen wir dafür, dass die dringend notwendigen Spenden nicht abreißen in dieser Zeit“, heißt es vom Friedensdorf. Wegen der Corona-Krise verzeichnete man dort zuletzt stark eingebrochene Spendenbereitschaft.

Das Friedensdorf ruft dazu auf, den Kilometerstand sowie Fotos oder Videos per Mail an offen@friedensdorf.de zu senden. Auch können sich Unterstützer über soziale Medien (Facebook: facebook.com/friedensdorf, Instagram: instagram.com/friedensdorfinternational) mit dem Hashtag #50TagePower beteiligen.

Arbeit vom Friedensdorf geht trotz Corona weiter

Auch wenn Hilfsflüge in die einzelnen Partnerländer derzeit nicht möglich sind, läuft die Arbeit von Friedensdorf International in den Projektgebieten weiter. Rund 170 Kinder aus Kriegs- und Krisenregionen werden derzeit in Deutschland durch das Friedensdorf betreut, die meisten von ihnen in der Oberhausener Heimeinrichtung. Aus den üblichen sechs Monaten durchschnittlicher Aufenthalt werde nun wohl mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar noch mehr, teilte das Friedensdorf mit.