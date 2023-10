Friedensdorf Oberhausen: Interläden suchen Ehrenamtliche

Spiele, Haushaltsgegenstände, Kleidung – all das zählt zum Angebot der Interläden in Oberhausen

Oberhausen. Das Friedensdorf sucht dringend Verstärkung für die ehrenamtlichen Teams in den Interläden. Nur so kann die Hilfe für verletzte Kinder gelingen.

Wer in den Friedensdorf-Interläden einkauft, kann sich nicht nur über schicke Kleidung oder nützliche Haushaltswaren zu erschwinglichen Preisen freuen. Kundinnen und Kunden unterstützen mit ihrem Einkauf gleichzeitig die wichtige Arbeit des Friedensdorfes.

Das Friedensdorf setzt sich für kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten ein und ermöglicht ihnen eine medizinische Behandlung in Europa. Dabei stehen die Interläden vor einer Herausforderung: Sie brauchen dringend ehrenamtliche Unterstützung.

Auf gut 400 Quadratmetern bieten die Interläden in Alt-Oberhausen und Sterkrade eine große Auswahl an Kleidung, Geschirr, Haushaltswaren und Schuhen. Die Erlöse dieser Produkte spielen eine zentrale Rolle bei der Finanzierung der Friedensdorf-Arbeit.

Die Waren wollen sortiert und präsentiert werden

Der Interladen des Friedensdorfes an der Steinbrinkstraße in Sterkade. Foto: Gerd Wallhorn / FFS

Doch all diese Schätze wollen sortiert und präsentiert werden, und hier kommen die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern zum Einsatz, ohne die diese wichtige Arbeit nicht möglich wäre. Das Friedensdorf-Team appelliert: „Wenn auch Sie sich engagieren möchten, bietet das Friedensdorf die Möglichkeit, ein Ehrenamt in den Interläden zu übernehmen. Indem Sie sich dem motivierten Team anschließen, tragen Sie dazu bei, dass kranken Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten geholfen wird.“

Wer das Friedensdorf-Team in den Interläden an der Lothringer Straße und der Steinbrinkstraße unterstützen möchte, kann sich per E-Mail an kleidung@friedensdorf.de jederzeit melden. Interessenten können aber auch anrufen unter 02064 / 49740.

Die Öffnungszeiten der Interläden

Alt-Oberhausen, Lothringer Straße 21: Montag bis Freitag: 10 bis 18 Uhr; Samstag: 10 bis 14 Uhr.

Sterkrade, Steinbrinkstraße 207: Mo, Di, Do, Fr: 9.30 bis 18 Uhr; Mittwoch: 9 bis 18 Uhr; Samstag: 9 bis 14 Uhr.

