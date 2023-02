Oberbürgermeister Daniel Schranz wird am Freitag auf dem Saporishja-Platz eine Rede halten. Dies hatte er schon vergangenes Jahr bei einer Friedensdemo auf dem Sapo-Platz getan.

Ukraine-Krieg Friedensdemo in Oberhausen: Das ist am Freitag geplant

Oberhausen. Am 24. Februar jährt sich der Kriegsbeginn in der Ukraine. Auf dem Sapo-Platz ist eine Friedensdemo geplant. Oberbürgermeister hält Rede.

Zum Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine haben Oberhausener Jung-Politiker eine Friedensdemo geplant. Diese findet am Freitag, 24. Februar, allerdings nicht wie ursprünglich geplant auf dem Friedensplatz, sondern auf dem Saporishja-Platz statt. Das teilen die Jungen Liberalen, die Junge Union und die Jusos in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Die Veranstaltung wird außerdem mit der des deutsch-ukrainischen Integrationsvereins zusammengelegt. Geplant sind ab 18.15 Uhr unter anderem ein gemeinsames Gebet sowie das Singen der ukrainischen Nationalhymne und der Europahymne. Um 18.55 Uhr hält Oberbürgermeister Daniel Schranz eine Rede.

Zwischen 16 und 18 Uhr hat die Friedensinitiave Oberhausen ebenfalls auf dem Saporishja-Platz zu einer Mahnwache aufgerufen. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine jährt sich am 24. Februar. Oberhausens Partnerstadt Saporishja ist immer wieder Raketenangriffen ausgesetzt. Am Dienstag erreichte ein weiterer Hilfsgütertransport die ukrainische Großstadt.

