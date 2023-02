Fridays for Future ruft Oberhausen zum Klimastreik auf

Auch in Oberhausen gab es am 23. September 2022 eine Demonstration anlässlich des globalen Klimastreiks. Vorne rechts am Banner: Lion Rudi, Sprecher der Oberhausener FFF-Bewegung.

Oberhausen. Fridays for Future ruft für den 3. März wieder zum globalen Klimastreik auf. Oberhausener organisieren die gemeinsame Anreise zur Demo in Essen.

Die Bewegung Fridays for Future (FFF) ruft für den 3. März wieder zum globalen Streik auf. Die Aktivistinnen und Aktivisten in Oberhausen schließen sich diesem Aufruf an und laden zur Teilnahme an der zentralen Demonstration in Essen ein. Die gemeinsame Anreise (Anmeldung erbeten per Mail an oberhausen@fridaysforfuture.is) ist für 13.45 Uhr ab Oberhausen Hauptbahnhof geplant. Der Protestzug in Essen beginnt um 15 Uhr.

Die Aktivistinnen und Aktivisten gehen auf die Straße, um unter anderem für einen gut ausgestatteten öffentlichen Nahverkehr zu demonstrieren. „Davon profitieren alle“, sagt Lion Rudi, Sprecher der Oberhausener FFF-Bewegung. „Die Städte werden leiser, Wohnen wird lebenswerter, es werden unzählige zukunftsfähige Arbeitsplätze geschaffen und Emissionen werden drastisch reduziert.“ Seit Jahren werde eine nachhaltige Verkehrswende in Deutschland verschleppt. Das 9-Euro-Ticket habe gezeigt, dass die Nachfrage nach einem sozialgerechten ÖPNV vorhanden und ein Ausbau notwendig ist. Dennoch fahre die aktuelle Bundesregierung eine Strategie, die sich auf den Individualverkehr fokussiert.

FFF fordert eine Verkehrswende, die jedoch nur funktionieren könne, „wenn sich ausreichend Menschen für diese Branche entscheiden“, heißt es in einer Mitteilung von Fridays for Future. „Aus diesem Grund sind faire Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten im ÖPNV unverhandelbar. Dafür ist es essenziell, dass weniger in fossile Projekte und mehr in nachhaltige und soziale Infrastruktur investiert wird.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen