Das Corona-Pandemie machte Protestzüge von „Fridays for Future“, wie hier zuletzt am 7. Februar am Oberhausener Hauptbahnhof, unmöglich. Nun wollen die Aktivisten wieder auf die Straße gehen.

Klimabewegung „Fridays for Future“ Oberhausen gehen wieder auf die Straße

Oberhausen. Die Oberhausener Gruppe von „Fridays for Future“ ruft zu einer Demo auf. Geplant ist eine Menschenkette vom Hauptbahnhof bis zum Altmarkt.

Die Klimaschutzbewegung „Fridays For Future“ in Oberhausen kündigt für Freitag, 25. September, eine Kundgebung zum globalen Klimaaktionstag an. Bundesweit sollen in vielen Städten Protestaktionen stattfinden, um auf die Dringlichkeit der Klimakrise aufmerksam zu machen.

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Klimaaktivisten in den vergangenen Monaten auf andere Protestformen umschwenken. Die Oberhausener Gruppe rief beispielsweise im April zu Solo-Demos auf und organisierte zwei Live-Streams im Internet. Nun soll wieder eine Aktion auf der Straße stattfinden.

„Fridays for Future“-Bewegung will in Oberhausen Menschenkette bilden

Am 25. September rufen sowohl „Fridays for Future“ als auch „Parents for Future“ zum Streik auf. Die Aktivisten treffen sich um 15 Uhr am Hauptbahnhof Oberhausen und wollen von dort eine Menschenkette bis zum Altmarkt mit Plakaten, Aktionen und Musik bilden. Der Mindestabstand soll bei der Aktion gewährleistet werden. Die Ortsgruppe ruft alle Teilnehmer dazu auf, eine Maske mitzubringen.

Die Gruppe protestiert unter dem Motto „Kein Grad weiter“ für die Energiewende und für Klimagerechtigkeit. „Die Klimakrise ist durch Corona nicht gelöst, sondern vielmehr zeigt sich, dass die Klimakrise noch immer nicht als Krise wahrgenommen wird, der man schnell etwas entgegensetzen muss“, heißt es in der Ankündigung.

