Freizeit-Einsatz: Oberhausener Polizist stellt Dieb in Moers

Oberhausen / Moers. Eigentlich wollte der Beamte im Baumarkt nur einkaufen, doch dann stellte er – eigentlich außer Dienst – einen bewaffneten 36-Jährigen.

Hellwache Polizisten sind eigentlich immer im Dienst – und greifen sogar in ihrer Freizeit zu. Entschlossen handelte ein Oberhausener Polizeibeamter in Moers: Dort entwendete ein 36-jähriger Mann am Montagmittag mehrere Gegenstände aus einem Baumarkt an der Franz-Haniel-Straße und rannte hinaus.

Polizisten stellten das Diebesgut sicher

Der Oberhausener, der in seiner Freizeit ebenfalls im Baumarkt unterwegs war, wurde auf den flüchtigen Ladendieb aufmerksam. Er konnte den 36-Jährigen noch auf dem Parkplatz stellen und vorläufig festnehmen. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die hinzugerufenen Polizisten aus Moers mehrere Messer und das Diebesgut.

Den 36-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen.

