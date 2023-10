Kontroverse um Band: Sänger tritt solo in Oberhausen auf

Oberhausen. Die Südtiroler Band Freiwild füllt große Arenen. Sie ist allerdings umstritten. Der Sänger kommt Anfang 2024 in die Turbinenhalle.

Der umstrittene Sänger Philipp Burger kommt für ein Solo-Konzert nach Oberhausen. Am 19. Januar 2024 will der Frontmann der Südtiroler Rockband Freiwild in der Turbinenhalle auftreten und unter anderem Songs aus seinem neuen Soloalbum „Grenzland“ spielen.

Die Band Freiwild füllt riesige Arenen, ihre Alben landen regelmäßig auf Platz 1 der Charts. Ende Mai spielte sie ein Konzert in der Oberhausener Rudolf-Weber-Arena. Allerdings wird die Band aufgrund ihrer Liedtexte seit längerem kontrovers diskutiert. Ihre Songs handeln zwar oft von Heimatliebe, aber auch von der Bedrohung durch andere Kulturen. Seit Jahren darf die Band nicht mehr auf dem Wacken-Festival auftreten. „Die Band ist eindeutig in der rechts­extremen Szene anzusiedeln, da sie über ihre Texte Nazi-Ideologien verbreitet“, sagte etwa der Rechtsextremismus-Experte Dirk Wilking gegenüber dem Schweizer Portal „20 Minuten“. Der Journalist und Rechtsrock-Experte Thomas Kuban nennt die Band ein „neues Phänomen des Rechtsrock“.

Philipp Burger: „Ein Arschloch in einer Arschlochszene“

Die Band distanziert sich davon, teils auch in ihren Liedern. In seinem neuen Buch erzählt Philipp Burger offen von seiner rechten Vergangenheit, behauptet aber, aus der rechten Szene ausgestiegen zu sein. Gegenüber der Bild-Zeitung berichtete er, wie er über die Musik zu den Skinheads gekommen sei, den Hitler-Gruß gezeigt habe. „Das ist die schlimmste Bewegung, die ein Mensch machen kann. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich all das komplett löschen.“ Er sei damals „ein Arschloch in einer Arschlochszene gewesen“. Mitte der 2000er Jahre habe er sich von der rechten Szene abgewandt: „Mit rechtem oder gar rechtsradikalem Gedankengut habe ich seit Jahrzehnten nichts mehr zu tun“, sagt der 42-Jährige. >>> Auch interessant: Tataloo-Konzert geplant: Welche Rolle spielte der Protest?

Mit dem Buch „Freiheit mit Narben“ (Kampenwand Verlag) geht er aktuell auf Lese-Tour, las bereits am 20. Oktober im Steffys in Oberhausen. Am 19. Januar 2024 macht er wieder Station in Oberhausen – diesmal allerdings als Musiker. Um 19.30 Uhr geht es los. Es gibt noch Karten.

