Frauenplenum Oberhausen ruft zum feministischen Streik auf

Oberhausen. Am Weltfrauentag 8. März soll eine Zeltstadt in Oberhausen auf Probleme von Frauen weltweit aufmerksam machen. Helfen soll auch ein Frauenstreik.

Um auf das Schicksal flüchtender Frauen, nicht nur aktuell in der Ukraine, sondern weltweit aufmerksam zu machen, baut das Oberhausener Frauenplenum am 8. März, dem Weltfrauentag, eine Zeltstadt in der Innenstadt auf. Sozial engagierte Gruppen, Gewerkschaften und Organisationen informieren von 15 bis 17 Uhr an der Markt-/Ecke Elsässer Straße über ihre wichtige Arbeit. Und noch mehr: Um die Benachteiligung von Frauen zu demonstrieren, ruft das Bündnis für den 8. März zum „feministischen Streik“ auf.

„Die Bilder von Frauen mit Kindern, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind, bewegen uns sehr“, heißt es in der Ankündigung. Weltweit seien es überwiegend Frauen, die auf der Flucht unter schwierigsten Bedingungen nicht nur um das eigene Leben fürchten, sondern zusätzlich auch für ihre Kinder sorgen müssen. „Wir sind der Meinung: Krieg ist nie die Lösung, sondern das Problem.“

Auch gegen die Benachteiligung, Ausgrenzung und Diffamierung von Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung und Identität will das Frauenplenum ein buntes Zeichen setzen – „in der Hoffnung, dass Vielfalt endlich eine Selbstverständlichkeit wird, die das gesellschaftliche Leben bereichert“. Die Arbeitsbedingungen in pflegerischen oder sozialen Berufen, in denen überwiegend Frauen arbeiten, seien trotz des Aufschreis anlässlich der Corona-Pandemie nach wie vor „unerträglich“. Ein Streik am 8. März sollwachrütteln. „Wenn wir Frauen die Arbeit niederlegen, steht die Welt still.“

