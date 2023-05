Frauengesundheitstage zeigen Wege aus chronischem Stress auf

Oberhausen. Beruf, Kinder, Pflege von Angehörigen – Frauen sind hoch belastet. Wege aus dieser Stress-Spirale zeigen die Frauengesundheitstage in Oberhausen.

Die diesjährigen Frauengesundheitstage des Netzwerks Frauengesundheit Oberhausen zum Thema „Die unsichtbare Gedankenarbeit – wenn die Verantwortung zur Last wird“ starten am Muttertag und damit am Sonntag, 14. Mai, um 11.30 Uhr mit einem Sektempfang und dem Kinofilm „Wunderschön“ in der Lichtburg (Elsässer Str. 26). Ein humorvoller Film als gute Gelegenheit, den Muttertag fernab von familiären Verpflichtungen zu feiern.

Denn Frauen übernehmen häufiger Kinderbetreuungs- und Pflegeaufgaben von Angehörigen als Männer und leiden dank dieser verstärkten unbezahlten so genannten Care-Arbeit oft entsprechend auch unter hohem chronischen Stress. Dieser aber kann dauerhaft zu ernsten Gesundheitsproblemen führen. Die Frauengesundheitstage wollen mit ihren Angeboten dabei helfen gegenzusteuern.

Weitere Veranstaltungen in diesem Rahmen sind: Am Montag, 15. Mai, der Kochabend „Comfort Food – Kulinarisches für die Seele“, 18.30 bis 21.30 Uhr, in der Lehrküche Schmachtendorf, Eichendorffstr. 13 (Veranstalter: Katholische Erwachsenen- und Familienbildung). Am Dienstag, 16. Mai, folgt unter dem Titel „Wenn der Kopf zu voll wird, dann lass die Füße tanzen“ ein inklusiver Tanz-Workshop für Frauen jeden Alters, 16 bis 18 Uhr, an der Steinbrinkstr. 269 (Lebenshilfe Oberhausen). Am Mittwoch, 17. Mai, steht von 17 bis 19 Uhr im ZIB an der Styrumer Str. 41 mit „Vom Mental Load zum Mental Health – vom Kopf ins Herz“ eine Gesprächsrunde mit Entspannungsübungen auf dem Programm (ZIB-Bildungsoffensive der Kurbel und des Kommunalen Integrationszentrums).

Endlich mal wieder den Kopf frei machen

„Selbstbewusst und stark – wie wir unsere Resilienz und Selbstfürsorge steigern“ ist Thema eines Impulsvortrages am Montag, 22. Mai, 17 bis 19 Uhr, in der Gleichstellungsstelle an der Schwartzstr. 73 (Bereich Gesundheit und Gleichstellungsstelle). „Frauen brauchen mehr als Self Care! Frauen setzen Grenzen“ heißt es dagegen bei der Gesprächsrunde am Montag, 30. Mai, 16 bis 18 Uhr, in der Frauenberatungsstelle an der Helmholtzstr. 48 (Frauen helfen Frauen e.V.).

„Waldbaden – Auszeit in der Natur für Frauen“ ist der Titel eines Achtsamkeitstrainings im Freien, zu dem die Volkshochschule Oberhausen am Samstag, 3. Juni, von 11 bis 13 Uhr, einlädt. Treffpunkt ist die Schloss-Gastronomie am Kaisergarten, Konrad-Adenauer-Allee 46. Um Bewegungs- und Entspannungselemente geht es dann bei „Endlich den Kopf frei“, ebenfalls am Samstag, 3. Juni, von 11 bis 15 Uhr im Evangelischen Familien- und Erwachsenenbildungswerk an der Marktstr. 154.

Weitere Info und Anmeldung zu den Veranstaltungen im Internet unter: www.frauengesundheit-oberhausen.de oder über die Rufnummer: 0208/825-2050.

