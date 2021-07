Frauen verdienen in Oberhausen noch immer weniger als Männer

Oberhausen. Eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit zeigt: Frauen verdienen in einer Vollzeitstelle noch immer rund neun Prozent weniger als Männer.

Noch immer verdienen Frauen in Oberhausen weniger Geld im Vergleich zu Männern. Das ergab eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Frauen, die eine Vollzeitstelle haben, verdienen derzeit rund 310 Euro, also neun Prozent weniger als Männer. Demnach liegt der durchschnittliche Verdienst von Beschäftigten mit voller Stundenzahl in Oberhausen derzeit bei 3.388 Euro im Monat. Während Männer durchschnittlich 3.477 Euro verdienen, kommen Frauen auf lediglich 3.166 Euro im Monat.

Das kritisiert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Bis zu einer Lohngerechtigkeit sei es noch ein langer Weg: „Im Verkauf einer Bäckerei oder an der Rezeption eines Hotels – also bei Tätigkeiten, die überwiegend von Frauen ausgeübt werden – sind die Einkommensunterschiede besonders groß“, sagt Geschäftsführer Martin Mura. Das habe auch damit zu tun, dass sich Fleischereien, Bäckereien, Hotels und Gaststätten häufig nicht an Tarifverträge hielten und viele Frauen in niedrigeren Positionen mit geringeren Löhnen abgespeist werden würden.

NGG fordert gleiches Geld für gleiche Arbeit

Hinzu komme, dass Frauen überdurchschnittlich oft in Teilzeit- und Minijobs arbeiten. „Solche Stellen erschweren nicht nur den beruflichen Aufstieg, sie sind meistens auch deutlich schlechter bezahlt als Vollzeitarbeitsplätze. Deshalb dürfte der tatsächliche Gender-Pay-Gap, also die Einkommenslücke zwischen den Geschlechtern, in Oberhausen deutlich über neun Prozent liegen“, betont Mura. Die neue Bundesregierung müsse gesetzliche Leitplanken für mehr Lohngerechtigkeit schaffen. Dazu gehören ein verbindlicher Anspruch auf gleiches Geld für gleiche Arbeit und eine strukturelle Reform der Minijobs.

