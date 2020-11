Polizei Frauen attackieren in zwei Fällen Polizisten in Oberhausen

Oberhausen. In zwei voneinander unabhängigen Fällen wurden am Dienstag Polizisten in Oberhausen attackiert. In einem Fall ging es um eine Maskenkontrolle.

In zwei Fällen griffen Frauen in Oberhausen jetzt Polizisten an. Über beide Fälle berichtet die Polizei Oberhausen jetzt im aktuellen Einsatzbericht.

Im ersten Fall sprachen Polizisten am Dienstagmittag, 3. November, eine 36-jährige Mülheimerin und ihren 49-jährigen Begleiter an, weil die beiden ohne die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung über die Marktstraße in Alt-Oberhausen gingen. Sofort hätten die beiden Passanten einen Polizisten mit Migrationshintergrund mit rassistischen Äußerungen beleidigt, heißt es im Polizeibericht. Die Mülheimerin habe sich zudem vehement geweigert, ihre Personalien anzugeben. Als die 36-Jährige dann von einer Polizistin durchsucht werden sollte, um auf diesem Weg eventuell Ausweisdokumente ausfindig zu machen, griff die Frau diese Beamtin unvermittelt an und wollte sich losreißen.

Die offensichtlich alkoholisierte Angreiferin wurde überwältigt und ins Polizeigewahrsam transportiert, wo ihr von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Die Überprüfung des 49-jährigen Begleiters hatte zwischenzeitlich ergeben, dass er mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Die Polizisten nahmen ihn fest und brachten ihn in eine Haftanstalt. Die renitente Frau und ihr Begleiter werden sich jetzt wegen des Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung, die Randaliererin wegen der rassistischen Beleidigungen und der Widerstandshandlungen verantworten müssen.

Randale an der Obermeidericher Straße

Einige Stunden später randalierte gegen 17 Uhr eine 34-jährige Oberhausenerin auf der Obermeidericher Straße. Die augenscheinlich stark alkoholisierte Frau drang gegen den Willen eines Wohnungsinhabers in die dortigen Räume ein und griff dann auch noch die zur Hilfe angeforderten Polizisten an. Die Beamten überwältigten die Angreiferin und brachten sie ins Polizeigewahrsam, wo ihr zur Feststellung der Schuldfähigkeit Blutproben entnommen wurden. Die Oberhausenerin wird sich nun wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.