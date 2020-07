Frau in Sterkrade angerempelt: Plötzlich war das Armband weg

Oberhausen. Die Polizei Oberhausen sucht Zeugen für einen dreisten Trickdiebstahl am 22. Juli an der Finanzstraße in Sterkrade.

Zeugen gesucht – bereits am vorigen Mittwoch, 22. Juli, zeigte eine 64-jährige Oberhausenerin einen Trickdiebstahl an, bei dem ihr in Oberhausen-Sterkrade ein wertvolles Armband gestohlen worden ist.

Die Polizeipressestelle berichtet: Am frühen Nachmittag des 22. Juli war die 64-Jährige in der Sterkrader Innenstadt unterwegs, als ihr im Bereich der Finanzstraße zwei Frauen begegneten. Eine rempelte sie an und berührte sie dabei an der Schulter, während die Komplizin ihr an den Unterarmgriff und dabei sagte: „Nicht fallen! Verzeihen, müssen Bahnhof!“ Dann verschwanden beide Trickdiebinnen schnell und unerkannt. Erst viel später bemerkte die Oberhausenerin, dass ihr wertvolles Armband bei dieser „Aktion“ gestohlen worden war.

20 bis 30 Jahre alt

Die Ermittler des KK 22 suchen jetzt Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort der Täterinnen geben können. Beide Diebinnen waren zwischen 20 und 30 Jahre alt, hatten einen dunklen Teint sowie dunkle Augen und trugen Atemschutzmasken. Die kleinere der beiden Frauen ist 160 bis 165 cm groß und trug zum Tatzeitpunkt einen langen, dunklen Pferdeschwanz. Sie war mit einem langen, dunklen Mantel bekleidet.

Ihre etwas größere Komplizin (170 bis 175 cm groß) trug ein helles Kopftuch und ebenfalls einen dunklen Mantel. Beide sprachen gebrochen Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Hinweise nimmt des Kriminalkommissariat 22 unter 0208 8260 entgegen oder per E-Mail an die Adresse Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de