Frau (29) setzt sich nach Blutprobe erneut ans Autosteuer

Oberhausen Unbelehrbar! So sieht die Polizei den Fall einer Autofahrerin (29) aus Mülheim, die in Sterkrade gestoppt und kontrolliert wurde.

Eine Autofahrerin aus Mülheim, die in Oberhausen erwischt wurde, setzte sich nach einem positiven Alco-Test erneut ans Steuer.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

Einem Polizisten kam die Fahrweise der vor ihm fahrenden 29-jährigen Mülheimerin verdächtig vor, als beide Dienstagnacht, 19. Januar, in Wesel auf die A3 in Richtung Oberhausen aufgefahren waren. Der Polizist informierte seine Kollegen von der Autobahnpolizei, die den grauen Kia Rio daraufhin schnell ausmachten. In ihrem Bericht schrieben sie später, dass die Mülheimerin bei etwa 100 km/h mehrmals die rechte Fahrstreifenbegrenzung bis zu einer halben Fahrzeugbreite überfahren hatte.

Kontrolle an der Dorstener Straße

Kurz hinter dem Autobahnkreuz Oberhausen lotsten die Polizisten den Wagen der Mülheimerin mit Anhaltesignalen ("Bitte Folgen!") von der A 516 über die Abfahrt Oberhausen-Sterkrade zur Dorstener Straße.

Bei der Kontrolle bemerkten sie sofort einen deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft der Kia-Fahrerin. Ein Alco-Test bestätigte den Verdacht und zeigte eine Blutalkoholkonzentration von fast einem Promille an. Im Streifenwagen musste die 29-Jährige nun mit zur Polizeiwache Sterkrade, wo ihr ein Arzt zur Beweissicherung eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten stellten ihren Führerschein sicher und untersagten ihr die Weiterfahrt. Dann konnte sie die Wache wieder verlassen.

Erneut hinter dem Steuer

Etwa eine Stunde später sah dann eine andere Streifenwagenbesatzung die offensichtlich unbelehrbare Frau auf der Dorstener Straße erneut hinter dem Steuer ihres Kia. Den Polizisten erklärte sie, dass sie doch lediglich ihren Führerschein auf der Wache gelassen habe und durchaus in der Lage sei, ihr Auto nach Hause zu fahren. Außerdem habe man ihr diesbezüglich auch nichts anderes gesagt. Ein erneuter Alco-Test ergab immer noch einen Wert von knapp unter 0,8 Promille.

Die Polizei zieht dazu folgendes Fazit: "Einem Richter wird die Frau in naher Zukunft ihre beiden Straftaten erklären müssen. Bis dahin wird sie aber legal kein Kraftfahrzeug mehr im öffentlichen

Verkehrsraum führen dürfen."