Tagespflege Franziskanische Sozialwerke starten Tagespflege in Osterfeld

Oberhausen. Die Bedeutung der Tagespflege steigt. Jetzt gibt es ein neues Angebot im Osterfeld an der Waghalsstraße. Die „franzfreunde“ machen es möglich.

Mit der Eröffnung ihrer ersten Seniorentagespflege in Oberhausen-Osterfeld werden die Franziskanischen Sozialwerke Düsseldorf gGmbH („franzfreunde“) aus Düsseldorf erstmals im Ruhrgebiet tätig.

Schon seit Februar bietet die Tagespflege 19 neue Betreuungsplätze für ältere Menschen; nun folgt die feierliche Einweihung. Mit der neuen Tagespflege in Osterfeld bauen die „franzfreunde“ ihr Angebot in der Seniorenhilfe weiter aus.

Alternative zum Umzug in ein Pflegeheim

„Pflegende Angehörigen beachten den berechtigten Wunsch, solange wie möglich in der eigenen Häuslichkeit zu leben, sind aber oftmals aufgrund der eignen Berufstätigkeit oder auch aus eignen gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, die erforderliche Betreuung rund um die Uhr zu leisten. Hier bietet die Tagespflege sowohl eine wertvolle Alternative zum Umzug in ein Pflegeheim als auch eine wichtige Ergänzung zur ambulanten Pflege“, sagt Peter Hinz, Geschäftsführer der „franzfreunde“.

Das Angebot verbindet den Wunsch älterer Menschen nach einem selbstbestimmten Leben in der eigenen Häuslichkeit mit einer qualifizierten Pflege und professionellen Tagesbetreuung. Die neue Tagespflege mit insgesamt 19 Plätzen befindet sich ebenerdig und barrierefrei in der Waghalsstraße 12 - 14.

Lichtdurchflutet und modern

Das Herzstück ist der große Aufenthaltsraum, in den die Küche integriert wurde. Alle Gemeinschafts- und Ruheräume sind lichtdurchflutet und modern eingerichtet. Montags bis freitags von 8.30 bis 16 Uhr werden Aktivitäten angeboten, die sich nach den individuellen Bedürfnissen, Wünschen und Gewohnheiten der Gäste richten.

Propst Christoph Wichmann wird am Samstag, 23. Oktober, um 11 Uhr gemeinsam mit Bruder Lukas Jünemann, Generalminister der Armen-Brüder des heiligen Franziskus und Geschäftsführer der Franziskanischen Sozialwerke Düsseldorf gGmbH, den Segen für die Menschen und die Arbeit in Oberhausen erbitten. Wolfgang Hoffmann und Ulrike Schachner (GE-WO, Osterfelder Wohnungsgenossenschaft), werden Grußworte sprechen. Eine Führung durch die neue Tagespflege ermöglicht es allen Gästen, sich ein eigenes Bild zu machen.

Info-Veranstaltung am 27. Oktober

Am Mittwoch, 27. Oktober, findet zudem um 17.30 Uhr in der Tagespflege eine Info-Veranstaltung, bei der Pflegedienstleiterin Christine Springob alle Fragen rund ums Thema beantwortet.

