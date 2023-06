Stadtrat Fraktionsvorstand: Dieses Trio führt die CDU in Oberhausen

Oberhausen. Vorstandswahlen bei der CDU-Fraktion im Oberhausener Stadtrat: Die Frauen an der Spitze sind in der Überzahl bei den Christdemokraten.

Die CDU-Fraktion im Oberhausener Stadtrat hat die amtierende Fraktions-Chefin Simone-Tatjana Stehr in ihrem Amt bestätigt. Sie wird also auch für die zweite Hälfte der Ratsperiode die 19-köpfige Fraktion anführen. Stehr wurde einstimmig gewählt – so wie vor einigen Wochen bereits die amtierende Vorsitzende der ebenfalls 19-köpfigen SPD-Fraktion Sonja Bongers.

Nicht einstimmig, aber mit Mehrheit wählte die CDU auch die beiden Stellvertretungen Stehrs: Gundula Hausmann-Peters und Denis Osmann. Auch sie wurden nicht neu gewählt, sondern im Amt bestätigt. Mit Marita Wolter als Schatzmeisterin, Ulrike Willing-Spielmann und Dirk Rubin als Beisitzer ist der Vorstand komplett.

„Das gibt unserem Vorstand einen kräftigen Rückenwind für die zweite Hälfte der Wahlperiode“, betont Tobias Henrix als Fraktionsgeschäftsführer in einer aktuellen Mitteilung.

