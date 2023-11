Oberhausen Oberhausen hat eine ungewöhnliche Umfrage gestartet: Was würden die Menschen tun, wenn sie an der Spitze der Stadt stehen würden?

Am 15. September 2023 ist im und am Rathaus Schwartzstraße ein viel beachteter „Tag der Demokratie“ mit zahlreichen Angeboten über die Bühne gegangen. Jetzt liegen die Ergebnisse einer Bürgerumfrage von diesem Aktionstag vor.

Hunderte von Bürgerinnen und Bürgern waren beim „Tag der Demokratie“ präsent – und 134 von ihnen haben kundgetan, was sie tun würden, wenn sie an die Spitze der Stadt gewählt würden. „Wenn ich Oberbürgermeister/in von Oberhausen wäre, würde ich …“ - so waren die entsprechenden Postkarten beschriftet, die das Netzwerk Interkulturelles Lernen als Mitmach-Aktion vorbereitet hatte.

Vier Kernthemen sind demnach den Bürgerinnen und Bürgern besonders wichtig. Mit Abstand das wichtigste Anliegen ist der bauliche Zustand von Schulen und ihre zukunftsfähige, digitale Ausstattung. Die Zeit maroder und technisch veralteter Klassenräume soll beendet werden, wünschen sich die Menschen. Oberbürgermeister Daniel Schranz (CDU) wertet das in einer aktuellen Mitteilung der Stadt als Bestätigung seiner Politik: „Der mit großem Abstand größte Teil unserer Investitionen fließt in Oberhausens Bildungslandschaft – das ist gut und richtig so.“ Von den rund 100 Millionen Euro, die nach aktueller Prognose 2023 in Oberhausen verbaut werden, gehen rund 36 Millionen Euro an Schulen und Kindertageseinrichtungen. In den Jahren 2020 bis 2022 waren es insgesamt 107 Millionen Euro, die in diesem Bereich investiert worden sind. Schranz: „Wir arbeiten nach Kräften daran, den jahrzehntelangen Investitionsstau an unseren Schulen aufzulösen.“

Auch die über viele Jahre sehr schleppend verlaufende Digitalisierung der Schulen liegt den Menschen in Oberhausen am Herzen, wie die Postkarteneinträge zeigen. Auch dabei komme man jetzt voran, meint Schranz. Nach dem Anschluss fast aller Schulstandorte der Stadt ans Glasfasernetz würden bis Jahresende rund 9000 Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in ausgebauten WLAN-Netzen lernen können, 2024 werde der Vollausbau der WLAN-Netze in allen Schulen abgeschlossen. Alle Klassenräume verfügten inzwischen über digitale Tafeln und/oder Beamer, 15.000 von der Stadt verteilte Tablets und Laptops würden genutzt.

Oberhausener wünschen sich ausreichend Plätze in Kitas

Ein weiteres Top-Thema, das sich bei der Postkartenaktion herauskristallisierte, ist die Förderung von Familie, Kindern und Jugendlichen. Die Bürgerinnen und Bürger wünschen sich endlich eine für alle ausreichende Zahl von Plätzen in den Kindertagesstätten. „Das Thema ist der Stadt Oberhausen wichtig“, beteuert der Oberbürgermeister. In den vergangenen fünf Jahren seien in Oberhausen mehr als 1300 Plätze für Kinder in Kindertageseinrichtungen geschaffen worden, durch die Stadt und durch viele freie Träger. In den Jahren 2024 und 2025 sollen insgesamt acht weitere Einrichtungen fertig werden. Schranz: „Wir wollen und wir müssen weiter ausbauen: Der Bedarf an Plätzen für Kinder vor allem unter drei Jahren steigt.“

Der neue Bewegungshügel im Revierpark Vonderort findet großen Anklang. Solche Angebote sjnd den Menschen wichtig. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE / Foto Services

Auch den Wunsch nach mehr Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche kann der Oberbürgermeister gut nachvollziehen. Er verweist auf viele neue Angebote vom Bewegungshügel im Revierpark Vonderort bis zur Kletteranlage an der Lindnerstraße. Auch das neu entstehende Jugendzentrum in Osterfeld (Multifunktionskomplex) werde solche Programmpunkte bieten.

Guter ÖPNV und gute Radwege sind weitere wichtige Bürgerwünsche

Ebenfalls wichtig: Die Bürgerinnen und Bürger wünschen sich den Ausbau des ÖPNV sowie des Radwegenetzes. Die Verkehrssituation soll insgesamt besser werden. „Das sind sehr wichtige Anliegen“, sagt Schranz. Deshalb werde der ÖPNV in Oberhausen auf der Grundlage des Nahverkehrsplans fortlaufend optimiert. Zudem verweist der Oberbürgermeister auf das Radverkehrskonzept, das der Stadtrat im September 2023 beschlossen hat. Im Blickpunkt stehe dabei die Entwicklung eines sicheren und komfortablen Radverkehrsnetzes, das aus insgesamt 220 Kilometern Radweg in Oberhausen besteht und in den kommenden zehn bis 15 Jahren verwirklicht werden soll.

Nicht zu vergessen: Der Natur- und Umweltschutz hat in der Postkarten-Aktion ebenfalls einen hohen Stellenwert. Die Oberhausenerinnen und Oberhausener wünschen sich ausreichend Grünflächen und Klimaschutz. Schranz verweist hierzu beispielhaft auf die energetische Sanierung der sieben Lehrschwimmbecken, was rund acht Prozent des gesamten städtischen Energiebedarfs einspare und damit jährlich mindestens 1200 Tonnen CO2-Ausstoß.

