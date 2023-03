Foto-Fahndung: Polizei Oberhausen sucht Einbrecher-Duo

Oberhausen. Verdächtige an einem Kellerfenster, die einen erfolglosen Einbruchsversuch starten: Die Polizei Oberhausen fahndet per Foto nach zwei Männern.

Die Polizei Oberhausen startet eine Fotofahndung nach zwei Verdächtigen, die im November 2022 in ein Wohnhaus eindringen wollten – und dabei gescheitert sind.

Die bislang unbekannten Tatverdächtigen haben sich am 18. November 2022 in der Zeit von 11.30 bis 11.35 Uhr einem Wohnhaus an der Oranienstraße in Oberhausen genähert und versucht, dort durch ein Kellerfenster einzudringen. Die bisherigen Ermittlungen zur Identität der Tatverdächtigen sind ohne Erfolg geblieben; daher sind nun Fotos der Personen auf dem Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen veröffentlicht worden.

Die beiden Verdächtigen beim Versuch des Einbruchs im November 2022. Foto: Polizei OB / Fahndungsportal

Die Ermittler der Polizei Oberhausen fragen, wer Angaben zur Identität der bislang unbekannten Tatverdächtigen machen kann.

Hinweisgeber können sich unter 0208-8260 melden oder per Mail an folgende Adresse: poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

